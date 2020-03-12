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РИА Новости

Путин оценил роль инвестиций в высокотехнологичные сферы

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

НОВО-ОГАРЕВО, 11 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает важным для инвесторов вкладывать средства в высокотехнологичные сферы.

"Я бы отметил особенность, которая чрезвычайно важна для нас сегодня, это то, что вы вкладываете средства в высокотехнологичные сферы. Это чрезвычайно важно. Я имею в виду те стратегические цели, которые мы перед собой ставим с точки зрения перевода всей нашей экономики на инновационные рельсы, на изменение структуры нашей экономики", - сказал Путин на встрече с инвесторами.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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