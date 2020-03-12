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РИА Новости

Учения НАТО в Норвегии прекратили из-за коронавируса

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Американские морские пехотинцы во время учений в Норвегии
Американские морские пехотинцы во время учений в Норвегии.
Источник изображения: © Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Brennon Taylor

МУРМАНСК, 11 мар – РИА Новости. Масштабные международные учения НАТО Cold Response, проходящие на севере Норвегии, прекращены из-за риска распространения коронавирусной инфекции, сообщила телерадиокомпания NRK со ссылкой на командование вооруженными силами королевства.

"Руководство вооруженными силами сегодня (в среду) приняло решение об остановке крупных международных учений Cold Response из-за риска распространения коронавируса", - говорится в сообщении.

Руководство учений приняло такое решение по причине того, что ситуация с распространением коронавируса выходит из-под контроля. "Мы хотим сохранить обороноспособность, чтобы мы могли поддерживать общество в этот непредсказуемый период", - приводит телекомпания слова руководителя учений Руне Якобсена.

До сих пор было известно об одном случае заражения коронавирусом у военнослужащего, после чего порядка 850 его сослуживцев оказались на карантине. 8 марта Финляндия приняла решение об отзыве 400 своих военнослужащих. Однако в учениях были задействованы еще порядка 14 тысяч представителей вооруженных сил США, Великобритании, Германии, Франции, Бельгии, Дании, Швеции и Норвегии.

За последние сутки число заболевших в Норвегии резко выросло – если в конце дня вторника институт общественного здравоохранения сообщал о 277 заболевших по всей стране, то к середине дня среды их количество увеличилось до 430. Норвежские медики считают предпринятые меры в стране недостаточными и призывают власти усиливать их, в частности, переводить как можно больше работающих на удаленную форму работы, а жителям страны рекомендуют отказаться от поездок за рубеж.

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