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РИА Новости

Литва предостерегла НАТО от "стратегической ошибки" в отношении России

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Солдаты армии США рядом с батареей "Патриот"
Солдаты армии США рядом с батареей "Патриот" во время учений по развертыванию ракетной системы дальнего действия США "Патриот" в Литве.
Источник изображения: © AP Photo / Mindaugas Kulbis

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Пассивное поведение Запада "подогревает агрессию" России, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Он предостерег НАТО от изменения политического курса в отношениях с Москвой. По словам президента, включение России в единое геополитическое пространство стало бы "стратегической ошибкой".

Кроме того, Науседа призвал не питать иллюзий в отношении восточного соседа.

"Россия остается явной и главной долгосрочной угрозой для НАТО. Россия сделала сознательный выбор и стремится разрушить устоявшийся миропорядок", — цитирует президента Sputnik Литва.

Западные политики неоднократно говорили о "российской угрозе". Чаще всего такие заявления звучат в Прибалтийских республиках и Польше. Москве не раз отмечала, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран Североатлантического альянса. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что в НАТО знают об отсутствии у российских властей таких планов, однако альянс пользуется поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ границ России. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе.

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Страны
Литва
Польша
Россия
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
NATO
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