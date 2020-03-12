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РИА Новости

В России создадут центр управления кораблестроения ВМФ

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Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко
Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.
Источник изображения: © РИА Новости / Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар - РИА Новости. Центр управления кораблестроения, модернизации и ремонта кораблей и судов ВМФ России будет сформирован при главкомате флота, заявил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко

"В настоящее время формируется центр управления и контроля проектирования, строительства, модернизации и ремонта кораблей и судов ВМФ, что позволит усовершенствовать порядок создания, серийного строительства, модернизации и ремонта кораблей и судов ВМФ, не допустить роста стоимости и увеличения сроков выполнения государственных контрактов, а также повысить персональную ответственность должностных лиц", - сообщил Криворучко по итогам совещания в главкомате ВМФ.

По словам замминистра, центр также займется оптимизацией типов кораблей и судов, состава их вооружения, совершенствованием интегральной системы боевого управления кораблей флота.

"В настоящее время проводится дополнительная профессиональная подготовка по вопросам ценообразования, финансового контроля, аудита и проектного управления", - отметил Криворучко.

Он напомнил, что центр создается в соответствии с поручением министра обороны РФ Сергея Шойгу по решению системных вопросов в военном кораблестроении.

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Россия
Компании
Минoбороны РФ
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Криворучко Алексей
Шойгу Сергей
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