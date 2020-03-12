В России возобновят выпуск агрегатов для модернизированного самолета Ту-160М

Данные авиаагрегаты производились на предприятии в 1985 году, затем их производство было прекращено

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Уфимское предприятие "Гидравлика" (входит в холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") возобновляет производство турбонасосных установок (ТНУК) для глубокомодернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе "Технодинамики".

"Возобновить производство ТНУК решено в рамках госзадания, и на сегодняшний день задача реализовывается успешно. Уже завершен этап квалификационных испытаний, и совместно с ОКБ "Кристалл" идет подготовка к поставкам серийной партии установок", - приводит пресс-служба слова генерального директора холдинга Игоря Насенкова.

Данные авиаагрегаты производились на предприятии в 1985 году, затем их производство было прекращено. Новые изделия будут отличать плунжерные насосы высокого давления НП109-А, производство которых по программе импортозамещения началось в 2019 году.

В 2015 году стало известно о решении возобновить производство Ту-160 в модернизированном варианте Ту-160М. В феврале первый опытный глубокомодернизированный Ту-160М, созданный на базе строевого Ту-160, впервые поднялся в воздух. Он получил новое пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, систему управления, радиолокационную станцию, комплекс радиоэлектронного противодействия.