Войти
ТАСС

В России возобновят выпуск агрегатов для модернизированного самолета Ту-160М

327
0
0
Ту-160М2 Архивное фото
Ту-160М2 Архивное фото.
Источник изображения: Фото: Искандер Асабаев / РИА Новости

Данные авиаагрегаты производились на предприятии в 1985 году, затем их производство было прекращено

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Уфимское предприятие "Гидравлика" (входит в холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") возобновляет производство турбонасосных установок (ТНУК) для глубокомодернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе "Технодинамики".

"Возобновить производство ТНУК решено в рамках госзадания, и на сегодняшний день задача реализовывается успешно. Уже завершен этап квалификационных испытаний, и совместно с ОКБ "Кристалл" идет подготовка к поставкам серийной партии установок", - приводит пресс-служба слова генерального директора холдинга Игоря Насенкова.

Данные авиаагрегаты производились на предприятии в 1985 году, затем их производство было прекращено. Новые изделия будут отличать плунжерные насосы высокого давления НП109-А, производство которых по программе импортозамещения началось в 2019 году.

В 2015 году стало известно о решении возобновить производство Ту-160 в модернизированном варианте Ту-160М. В феврале первый опытный глубокомодернизированный Ту-160М, созданный на базе строевого Ту-160, впервые поднялся в воздух. Он получил новое пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, систему управления, радиолокационную станцию, комплекс радиоэлектронного противодействия.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Компании
Ростех
Технодинамика
Похожие новости
25.12.2019
"Вооружение — не игра в шахматы". Какую технику армия России получила в 2019 году
16.03.2017
Спасибо Сердюкову и Колесову: миллиарды «Ростеха» окрылят казанский авиапром?
20.01.2016
Импортозамещение - «блеск и нищета» российского оборонно-промышленного комплекса
17.07.2015
Минобороны РФ: по фактам срыва гособоронзаказа будут применяться штрафные санкции
28.08.2013
Новые горизонты Новикомбанка
15.09.2011
От огня и опасности с воздуха
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.03 10:11
  • 194
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 12.03 10:02
  • 14
По каналу Стамбул военные корабли будут беспрепятственно попадать в Черное море
  • 12.03 09:54
  • 1
Американские подводные лодки нагло осваивают «советскую» Арктику
  • 12.03 09:38
  • 2
«Горбатый» в непривычном ракурсе
  • 12.03 09:35
  • 9
Мобильный ядерный реактор для американских военных баз
  • 12.03 04:57
  • 1
ААК «Прогресс» запустила в производство первую опытную партию вертолетов Ка-62
  • 12.03 04:46
  • 1
Эксперт назвал внесение нового российского оружия в ДСНВ невозможным
  • 12.03 04:07
  • 21
Стали известны итоги войны сирийских «Буков» с турецкими беспилотниками
  • 11.03 22:24
  • 11
Вице-премьера Борисова назначили куратором разработки перспективных космических систем
  • 11.03 20:51
  • 2
Начаты летные испытания третьего опытного образца вертолета Ка-62
  • 11.03 20:41
  • 3
ОАК перенесла переговоры по российско-китайскому самолету в режим видеозвонков
  • 11.03 19:10
  • 7
В Финляндии военнослужащих мужчин и женщин разместят в одной казарме
  • 11.03 18:49
  • 1
Генсек НАТО Столтенберг: «Мы поддерживаем Турцию посредством воздушного и морского присутствия» (Anadolu, Турция)
  • 11.03 18:28
  • 47
Корабль SpaceX лопнул
  • 11.03 17:45
  • 20
Польский обозреватель: «Су-57 - успех российской промышленности или пропагандистская акция?»