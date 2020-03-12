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Naked Science

Lockheed Martin испытала новую тактическую ракету Precision Strike Missile

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HIMARS
HIMARS.
Источник изображения: ©wikipedia

Американские специалисты протестировали новейшую ракету Precision Strike Missile (PrSM), уделив особое внимание ее точности. В рамках испытаний задействовали реактивную систему залпового огня на колесном шасси HIMARS.

Кооперация Lockheed Martin — поставщик оружия номер один для Пентагона — объявила, что испытала ракету большой дальности следующего поколения, разработанную в рамках программы для Сухопутных сил США Precision Strike Missile.

Тесты выполнили на ракетном полигоне White Sands: в итоге удалось достичь всех основных поставленных целей.


Запуск ракеты PrSM.
Источник: ©Lockheed Martin

«Сегодняшние летные испытания еще раз продемонстрировали надежность, точность и критически важные возможности, которыми Lockheed Martin наделила PrSM, — заявила представитель Lockheed Martin Гайлия Кэмпбелл (Gaylia Campbell). — Ракета работала точно так, как ожидалось, и успешно поразила цель с высокой точностью».



Сообщается, что PrSM запустили из мобильной установки HIMARS: всего изделие преодолело примерно 180 километров. Известно, что максимальная дальность ракеты (по крайней мере, на раннем этапе) должна будет достигать примерно 500 километров. Кроме системы HIMARS, PrSM может получить комплекс M270 MLRS.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
HIMARS
Компании
Lockheed-Martin
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