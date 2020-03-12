Войти
Военное обозрение

Спустя 35 лет в стране возобновляется производство турбонасосных установок для Ту-160

326
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Стало известно о том, что в России возобновлено промышленное производство ТНУК (турбонасосных установок) для модернизированной версии стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 - Ту-160М. Напомним, что производство самих Ту-160 в модернизированном варианте было возобновлено по решению от 2015 года.

Обращает на себя внимание тот факт, что так называемые ТНУК не производились в нашей стране около 35 лет. Так, эти установки для самолётов создавались в середине 1980-х годов в СССР. Затем промпроизводство ТНУК было прекращено.

Обновлённые версии турбонасосных установок, как сообщается, будут отличаться плунжерными насосами высокого давления. Промышленная маркировка – НП109-А. Эти насосы начали выпускать в прошлом году. Толчком для начала такого производства стала программа импортозамещения.

Первый глубокомодернизированный стратегический ракетоносец Т-160М поднялся в воздух в феврале текущего года. На его борту эксплуатируются современные средства связи и навигации, системы управления, комплекс РЭБ. По некоторым данным, самолёт имеет увеличенный радиус действия в сравнении с предшественниками.

Пресс-служба холдинга «Технодинамика»:

Возобновить производство ТНУК решено в рамках госзадания, и на сегодняшний день задача реализовывается успешно. Уже завершен этап квалификационных испытаний, и совместно с ОКБ "Кристалл" идет подготовка к поставкам серийной партии установок.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Компании
Технодинамика
Похожие новости
12.03.2020
Ту-160 еще послужат России
21.09.2018
"Технодинамика" поставила Минобороны пусковые установки для крылатых ракет
01.03.2018
"Технодинамика" испытывает новую кислородную систему для модернизированного Ту-160
09.06.2016
Переворот в "Туполеве": Юрий Слюсарь "ссылает" Николая Савицких в Казань?
26.08.2015
Гендиректор холдинга: "Технодинамика" создает новые системы для Ту-160, включая ВСУ
21.07.2015
В ОДК сменили главную деталь
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.03 10:11
  • 194
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 12.03 10:02
  • 14
По каналу Стамбул военные корабли будут беспрепятственно попадать в Черное море
  • 12.03 09:54
  • 1
Американские подводные лодки нагло осваивают «советскую» Арктику
  • 12.03 09:38
  • 2
«Горбатый» в непривычном ракурсе
  • 12.03 09:35
  • 9
Мобильный ядерный реактор для американских военных баз
  • 12.03 04:57
  • 1
ААК «Прогресс» запустила в производство первую опытную партию вертолетов Ка-62
  • 12.03 04:46
  • 1
Эксперт назвал внесение нового российского оружия в ДСНВ невозможным
  • 12.03 04:07
  • 21
Стали известны итоги войны сирийских «Буков» с турецкими беспилотниками
  • 11.03 22:24
  • 11
Вице-премьера Борисова назначили куратором разработки перспективных космических систем
  • 11.03 20:51
  • 2
Начаты летные испытания третьего опытного образца вертолета Ка-62
  • 11.03 20:41
  • 3
ОАК перенесла переговоры по российско-китайскому самолету в режим видеозвонков
  • 11.03 19:10
  • 7
В Финляндии военнослужащих мужчин и женщин разместят в одной казарме
  • 11.03 18:49
  • 1
Генсек НАТО Столтенберг: «Мы поддерживаем Турцию посредством воздушного и морского присутствия» (Anadolu, Турция)
  • 11.03 18:28
  • 47
Корабль SpaceX лопнул
  • 11.03 17:45
  • 20
Польский обозреватель: «Су-57 - успех российской промышленности или пропагандистская акция?»