Спустя 35 лет в стране возобновляется производство турбонасосных установок для Ту-160

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Стало известно о том, что в России возобновлено промышленное производство ТНУК (турбонасосных установок) для модернизированной версии стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 - Ту-160М. Напомним, что производство самих Ту-160 в модернизированном варианте было возобновлено по решению от 2015 года.

Обращает на себя внимание тот факт, что так называемые ТНУК не производились в нашей стране около 35 лет. Так, эти установки для самолётов создавались в середине 1980-х годов в СССР. Затем промпроизводство ТНУК было прекращено.

Обновлённые версии турбонасосных установок, как сообщается, будут отличаться плунжерными насосами высокого давления. Промышленная маркировка – НП109-А. Эти насосы начали выпускать в прошлом году. Толчком для начала такого производства стала программа импортозамещения.

Первый глубокомодернизированный стратегический ракетоносец Т-160М поднялся в воздух в феврале текущего года. На его борту эксплуатируются современные средства связи и навигации, системы управления, комплекс РЭБ. По некоторым данным, самолёт имеет увеличенный радиус действия в сравнении с предшественниками.

Пресс-служба холдинга «Технодинамика»:

Возобновить производство ТНУК решено в рамках госзадания, и на сегодняшний день задача реализовывается успешно. Уже завершен этап квалификационных испытаний, и совместно с ОКБ "Кристалл" идет подготовка к поставкам серийной партии установок.