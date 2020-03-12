Мирный атом на службе армии

Для американских военных разрабатывают микрореакторы. Вчера, 10 марта, портал defensenews.com сообщил о том, что Минобороны США заказало разработку компактного ядерного электрогенератора.

Разработка микрореакторов ведётся в рамках программы Project Pele, рассчитанной на два этапа. В рамках первого из них три подрядчика (BWX Technologies, Westinghouse Government Services и X-energy) представят свои прототипы к 2023 году. Победитель тендера сможет производить микрореакторы серийно. Минобороны США планирует начать их полномасштабное использование уже в 2027 году.

Рендер перспективного ядерного микрореактора Источник изображения: lanl.gov

В запросе Минобороны указывается, что микрореакторы рассчитаны на мобильное использование, в том числе за пределами континентальной части США. Мощность ядерных электрогенераторов составит от 1 до 5 МВт.

В редакции журнала Popular Mechanics указывают, что американский проект микрореакторов существенно отличается от набирающих популярность небольших модульных реакторов, используемых, в том числе, в плавучих электростанциях. В перспективе небольшие установки могут даже выйти на гражданский рынок, где будет востребованы, если правительство, военные и коммерческие компании смогут договориться и наладить стабильную работу по их обслуживанию и «перезарядке».