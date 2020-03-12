Ракетная стрельба белорусской "Тунгуски" попала на видео

В Беларуси на учебном полигоне ВВС и войск ПВО расчеты зенитных ракетных комплексов отработали задачи по отражению воздушных ударов.

На кадрах опубликованных пресс-службой Минобороны РБ показана техника противовоздушной обороны мотострелковых и танковых частей на поле боя. В том числе ракетные пуски из зенитного ракетно-пушечного комплекса 2К22 "Тунгуска".

Отметим, что ЗРПК "Тунгуска", принятая на вооружение в 1982 году, неоднократно подвергалась модернизации. Созданный для борьбы с воздушными целями комплекс ПВО неоднократно применялся в Афганистане и во время контртеррористической операции на Северном Кавказе для поддержки пехотных подразделений.

В конце 90-х годов "Тунгуска" подверглась глубокой модернизации. В результате дальность обнаружения воздушных целей выросла до 18 километров. Время реакции системы наведения сократилась до 10 секунд. Дальность поражения из пушек составила до 4 километров, а зенитных управляемых ракет - до 8 километров. Высота целей до 3,5 километров.

Николай Грищенко