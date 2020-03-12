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Российская газета

Корвет "Гремящий" отправился на Балтфлот для госиспытаний

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Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

Головной корвет проекта 20385 "Гремящий" приступил к межфлотскому переходу. Он вышел из главной базы Северного флота - Североморска - в Баренцево море в сопровождении буксирного судна "Памир" и взял курс на Балтику.

Как сообщили в пресс-службе Северного флота, корвет "Гремящий" приступит к очередному этапу государственных ходовых испытаний, которые пройдут на Балтийском флоте.

А вообще испытания головного корвета "Гремящий" на Северном флоте начались 13 ноября 2019 года. За это время корабль выполнил стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс" по береговой и морской целям в Белом море. В Баренцевом море он стрелял из артиллерийских установок А-190 и АК-630 по имитированным воздушным целям. Испытал и новые образцы морского вооружения.

"Гремящий" - головной корвет проекта 20385. Его заложили 1 февраля 2012 года в Петербурге. Корабль предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей, высадки десанта. Несет ракеты "Калибр". Назван в честь легендарного эсминца Северного флота времен Великой Отечественной войны. За успешные действия корабль стал гвардейским, а его командир Антон Гурин был представлен к званию Героя Советского Союза.

Корвет "Гремящий" после государственных испытаний войдет в состав Тихоокеанского флота.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Продукция
А-190
АК-630 Ласка
Гремящий
П-800 Оникс
Проекты
20385
БФ
Калибр КР
пр.1452
СФ
ТОФ
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