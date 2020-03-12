ААК «Прогресс» запустила в производство первую опытную партию вертолетов Ка-62

Как сообщило правительство Приморского края, ПАО "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" имени Н.И. Сазыкина" (входит в состав АО "Вертолеты России") начало производство вертолетов Ка-62, запустив в производство шесть вертолетов опытной партии, два из них - для внутрикраевых перевозок. Предприятие посетил губернатор Приморского края Олег Кожемяко в рамках рабочей поездки в городской округ Арсеньев 10 марта 2020 года.

Первый летный опытный образец вертолета Ка-62 (ОП-1, заводской номер 97876210101) в цеху ПАО "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" имени Н.И. Сазыкина". Арсеньев (Приморский край), 10.03.2020 (с) правительство Приморского края

Предприятие является градообразующим, на сегодняшний день здесь работают более 5,2 тысячи человек. Есть и свой учебный центр по подготовке персонала - юноши и девушки осваивают профессии токарей, фрезеровщиков, слесарей. Успешно принимают участие в соревнованиях WorldSkills.

"На заводе начато строительство опытной партии шести вертолетов Ка-62, два из них планируется передать для внутрикраевых перевозок. Их сдача запланирована на 2021 год", - сказал управляющий директор ААК "Прогресс" Юрий Денисенко.

Олег Кожемяко подчеркнул, что продукция завода может и должна использоваться на благо [Приморского] края.

"Мы поддержим "Прогресс", чтобы у нас была возможность обеспечить пассажирские перевозки, авиалесоохрану своими воздушными средствами. Приобретем первые два вертолета, чтобы они находились здесь, где есть база технического обслуживания", - заявил губернатор.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в кабине, предположительно, первого летного опытного образца вертолета Ка-62 (ОП-1, заводской номер 97876210101) в цеху ПАО "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" имени Н.И. Сазыкина". Арсеньев (Приморский край), 10.03.2020 (с) правительство Приморского края