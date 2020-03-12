Турецкие ученые изобрели устройство для обнаружения аварийных подводных лодок

Новое гидроакустическое устройство для обнаружения аварийных подводных лодок в чрезвычайных ситуациях, разработанное в турецком Техническом университете Гебзе, в настоящее время установлено на головной строящейся в Турции неатомной подводной лодке Pirireis германского проекта 214TN, говорится в публикации турецкого информационного агентства Anadolu.

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Разработка команды Технического университета Гебзе (провинция Коджаэли) может использоваться как в оборонных (например, в военных гидролокаторах), так и в гражданских целях, таких как медицинские обследования, рыболовство, подводная добыча нефти и исследования линий разломов на морском дне.

Гидроакустическая система обнаружения аварийных подводных лодок на грунте была создана разработчтками в сотрудничестве с турецкими компаниями ENS Piezo Devices и Koc Information and Defense Technologies (ведущая турецкая компания в сфере разработки программного обеспечения). Система уже установлена на головной турецкой неатомной подводной лодке Pirireis из шести строящихся по лицензии лодок германского проекта 214TN, спущенной на воду на военно-морской верфи в Гельджюке (Gölcük Naval Shipyard) 22 декабря 2019 года и планируемой к вводу в состав ВМС Турции к концу 2020 года.

Руководитель проекта Седат Алкой сообщил агентству Anadolu, что он работал над акустическими и пьезокерамическими элементами системы обнаружения аварийной подводной лодки. "В то время когда этот проект разрабатывался, некоторые из подсистем производились в Турции. Мы сказали, что изготовим гидроакустическую систему", - отметил ученый.

По его словам, данная система должна показывать местоположение подводной лодки, если "что-то пойдет не так". Разработчики провели ряд испытаний опытных образов в различных условиях, после чего приступили к производству.

Говоря об интересе зарубежных стран к новому устройству, Алкой добавил: "В настоящее время мы ведем переговоры с ВМС Пакистана. Представители компании Koc Information and Defense Technologies посещают международные выставки и подтверждают интерес к нашей разработке".

Комментарий bmpd. Как можно понять, речь идет об аварийном гидроакустическом маяке, который должен в автономном режиме передавать с аварийной подводной лодки акустические сигналы, позволяя спасательным силам засечь ее местоположение на грунте.