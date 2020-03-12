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Создан первый полностью российский тепловизор с системой охлаждения

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Как сообщила 11 марта 2020 года Госкорпорация "Ростех", входящий в ее состав холдинг "Российская электроника" создал первый полностью отечественный тепловизор с системой охлаждения. Аппаратура предназначена для решения задач, где требуются большая дальность обнаружения, высокое разрешение и максимальная детализация кадра.

(с) АО "Российская электроника"

Новое оборудование представляет собой высокочувствительную тепловизионную камеру, которая состоит из фотоприемного устройства (ФПУ) и инфракрасного объектива на основе дифракционной ИК-оптики. Для охлаждения корпуса фотоприемного устройства используется микрокриогенная система, позволяющая уменьшить собственное излучение детектора и повысить разрешающую способность прибора. В тепловизоре применяется матрица форматом 640 на 512 чувствительных элементов.

Детектор тепловизора обладает высокой пороговой чувствительностью благодаря применению структур на квантовых ямах (Quantum Well Infrared Photodetector, QWIP). Аппаратура уверенно распознает объекты на расстоянии не менее 3500 м даже в широком поле зрения 10,5*7,8 градуса.

"Тепловизоры с охлаждением обеспечивают более высокую точность по сравнению с неохлаждаемыми устройствами и используются для научных исследований, контроля технологических процессов, а также в обзорных и обзорно-прицельных комплексах военной техники, в бортовых системах летательных аппаратов, в составе охранных систем. Ранее в тепловизорах с охлаждением российского производства использовались зарубежные детекторы. Специалисты "Росэлектроники" создали первую аппаратуру на отечественной элементной базе. На данный момент создан серийный образец этой техники", - отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

В составе Ростеха разработку нового устройства ведет предприятие дочернего холдинга "Росэлектроника" - ЦНИИ "Циклон".

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Страны
Россия
Компании
Ростех
Росэлектроника
Проекты
2020-й год
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