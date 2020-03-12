Войти
Независимое военное обозрение

Америка для войны с Россией и Китаем создает мощную армаду беспилотных ударных авиационных платформ (+ВИДЕО)

394
0
0

США должны увеличить парк беспилотных истребителей. Так считают американские военные эксперты. Это объясняется возможной жесткой конкуренцией в небе в случае возникновения вооруженного конфликта одновременно против России и Китая. Стратегия национальной обороны Штатов определяет эти две страны, как источники угроз национальной безопасности США. О необходимости увеличения парка беспилотных ударных авиационных систем (БУАС) изложено в документе Центра стратегических и бюджетных оценок (Center for Strategic and Budgetary Assessments) под названием «Пять приоритетов ВВС в перспективном развитии боевой авиации ( Five Priorities for the Air Force’s Future Combat Air Force)».

«Военно-воздушные силы должны разработать новые концепции для использования существующих и будущих БУАС, включая MQ-9 и другие недорогие беспилотные системы, которые могут быть поставлены в ближайшем будущем…В долгосрочной перспективе более совершенные конструкции БУАС, способные проникать в оспариваемые среды, могут объединяться с пилотируемыми самолетами-невидимками для проведения противовоздушного наблюдения, наблюдения на дальних дистанциях, ударов, радиоэлектронной борьбы и других боевых операций», а также, для выполнения задач разведки , говорится в отчете.



Современный парк ударных беспилотников включает Гремлины (Gremlins) и малый БУАС, стоимостью менее 700 тыс. долл. за единицу, средние БУАС, которые обходятся казне в 1 млн. долл. за единицу. Беспилотные стелс - истребители «Валькирия» (Kratos XQ-58 Valkyrie) и однотипные с ними стоимостью от 2 млн. до 3 млн. долл., ударные авиационные беспилотные платформы «Рипер» (MQ-9 Reaper), чья стоимость приближается к 20 млн. долл. и тяжелые непилотируемые платформы, обходящиеся казне по 25 млн. долл. и более за штуку. Финансовая выгода в создании парка таких машин очевидна. Для сравнения, согласно докладу, стоимость пилотируемого истребителя F-16 составляет около 70 миллионов долларов.

Эксплуатационные расходы за час полета БУАС намного ниже, чем у самых бюджетных и экономичных ударных пилотируемых самолетов.

По мнению специалистов - к концу следующего десятилетия Военно-воздушные силы США должны иметь в своем арсенале сотни ударных беспилотных систем, что позволит им расширить боевые и разведывательные возможности. Кстати, ВВС для развития программы БУАС запросили на 2021 финансовый год. В последующем эту сумму планируется увеличить до 206 млн. долл., из этих средств будет финансироваться и программа развития искусственного интеллекта Skyborg.


Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
F-16
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Проекты
AI
БПЛА
Похожие новости
05.07.2019
Машины смерти. Зачем Пентагон создает автопилот, способный сбивать самолеты
25.03.2019
Defence News (США): какие самолеты нужны ВВС США, чтобы одержать победу над Китаем и Россией?
11.02.2015
«Конец цивилизации начнется с боевых роботов»
17.04.2014
Бесчеловечная война: технологии для конфликтов будущего
03.04.2014
Военная авиация США: самая мощная в мире
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.03 10:11
  • 194
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 12.03 10:02
  • 14
По каналу Стамбул военные корабли будут беспрепятственно попадать в Черное море
  • 12.03 09:54
  • 1
Американские подводные лодки нагло осваивают «советскую» Арктику
  • 12.03 09:38
  • 2
«Горбатый» в непривычном ракурсе
  • 12.03 09:35
  • 9
Мобильный ядерный реактор для американских военных баз
  • 12.03 04:57
  • 1
ААК «Прогресс» запустила в производство первую опытную партию вертолетов Ка-62
  • 12.03 04:46
  • 1
Эксперт назвал внесение нового российского оружия в ДСНВ невозможным
  • 12.03 04:07
  • 21
Стали известны итоги войны сирийских «Буков» с турецкими беспилотниками
  • 11.03 22:24
  • 11
Вице-премьера Борисова назначили куратором разработки перспективных космических систем
  • 11.03 20:51
  • 2
Начаты летные испытания третьего опытного образца вертолета Ка-62
  • 11.03 20:41
  • 3
ОАК перенесла переговоры по российско-китайскому самолету в режим видеозвонков
  • 11.03 19:10
  • 7
В Финляндии военнослужащих мужчин и женщин разместят в одной казарме
  • 11.03 18:49
  • 1
Генсек НАТО Столтенберг: «Мы поддерживаем Турцию посредством воздушного и морского присутствия» (Anadolu, Турция)
  • 11.03 18:28
  • 47
Корабль SpaceX лопнул
  • 11.03 17:45
  • 20
Польский обозреватель: «Су-57 - успех российской промышленности или пропагандистская акция?»