Америка для войны с Россией и Китаем создает мощную армаду беспилотных ударных авиационных платформ (+ВИДЕО)

США должны увеличить парк беспилотных истребителей. Так считают американские военные эксперты. Это объясняется возможной жесткой конкуренцией в небе в случае возникновения вооруженного конфликта одновременно против России и Китая. Стратегия национальной обороны Штатов определяет эти две страны, как источники угроз национальной безопасности США. О необходимости увеличения парка беспилотных ударных авиационных систем (БУАС) изложено в документе Центра стратегических и бюджетных оценок (Center for Strategic and Budgetary Assessments) под названием «Пять приоритетов ВВС в перспективном развитии боевой авиации ( Five Priorities for the Air Force’s Future Combat Air Force)».

«Военно-воздушные силы должны разработать новые концепции для использования существующих и будущих БУАС, включая MQ-9 и другие недорогие беспилотные системы, которые могут быть поставлены в ближайшем будущем…В долгосрочной перспективе более совершенные конструкции БУАС, способные проникать в оспариваемые среды, могут объединяться с пилотируемыми самолетами-невидимками для проведения противовоздушного наблюдения, наблюдения на дальних дистанциях, ударов, радиоэлектронной борьбы и других боевых операций», а также, для выполнения задач разведки , говорится в отчете.

Современный парк ударных беспилотников включает Гремлины (Gremlins) и малый БУАС, стоимостью менее 700 тыс. долл. за единицу, средние БУАС, которые обходятся казне в 1 млн. долл. за единицу. Беспилотные стелс - истребители «Валькирия» (Kratos XQ-58 Valkyrie) и однотипные с ними стоимостью от 2 млн. до 3 млн. долл., ударные авиационные беспилотные платформы «Рипер» (MQ-9 Reaper), чья стоимость приближается к 20 млн. долл. и тяжелые непилотируемые платформы, обходящиеся казне по 25 млн. долл. и более за штуку. Финансовая выгода в создании парка таких машин очевидна. Для сравнения, согласно докладу, стоимость пилотируемого истребителя F-16 составляет около 70 миллионов долларов.

Эксплуатационные расходы за час полета БУАС намного ниже, чем у самых бюджетных и экономичных ударных пилотируемых самолетов.

По мнению специалистов - к концу следующего десятилетия Военно-воздушные силы США должны иметь в своем арсенале сотни ударных беспилотных систем, что позволит им расширить боевые и разведывательные возможности. Кстати, ВВС для развития программы БУАС запросили на 2021 финансовый год. В последующем эту сумму планируется увеличить до 206 млн. долл., из этих средств будет финансироваться и программа развития искусственного интеллекта Skyborg.

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО