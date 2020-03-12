Британия инвестирует 2,5 млн фунтов стерлингов в разработку беспилотной подводной лодки

Первый морской лорд Великобритании адмирал Тони Радакин на конференции НАТО по обороне и безопасности подводных сил (Underwater Defence and Security Conference) 5 марта в Саутгемптоне заявил, что Британский Королевский флот намерен построить большой беспилотный автономный подводный аппарат (XLUUV - Extra Large Unmanned Underwater Vehicle). Он добавил, что Военно-морскими силами Великобритании был подписан контракт на постройку автономной беспилотной подводной лодки с британской компанией MSubs, специализирующейся на проектировании и производстве пилотируемых и беспилотных подводных аппаратов для военных и коммерческих рынков.

Подводные лодки являются одним из наиболее ценных активов современного военно-морского флота, так как способны выполнять свои задачи практически в любой точке мира. Они обладают высокой степенью скрытности, возможностью оставаться в море долгие месяцы и огромной тактической и стратегической огневой мощью. Основной проблемой является их высокая стоимость. Изготовление одной подводной лодки может обойтись в миллиарды долларов, идущих не только на ее строительство и обслуживание, но и на подготовку офицеров и моряков. ВМС Великобритании возлагают большие надежды на создание беспилотных подводных аппаратов. Предполагается, что в дальнейшем они смогут заменить пилотируемые субмарины, которые являются слишком ценными, чтобы ставить их под удар. При этом командование британского флота ожидает, что беспилотные подлодки дополнят и расширят возможности обычных подводных лодок с экипажем, заменяя их в миссиях с повышенным риском.

По условиям контракта на разработку проекта XLUUV первоначально была выделена сумма один миллион фунтов стерлингов (1,29 миллиона долларов). В соответствии с соглашением, крупный автономный подводный аппарат должен быть построен в течение 14 месяцев. Известно, что устройство будет иметь длину около 100 футов (30 метров). Если первоначальные испытания пройдут успешно, в дальнейшем будут выделены дополнительные средства.

Лина Маякова