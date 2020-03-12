В США испытали на точность оперативно-тактическую гиперзвуковую ракету PrSM

Источник изображения: Lockheed Martin

В США прошли вторые летные испытания перспективной тактической гиперзвуковой ракеты PrSM (Precision Strike Missile, высокоточная ракета). Как заявили в компании Lockheed Martin, ракета была проверена на точность, надежность работы бортовых систем, а также оценку могущества боевой части ракеты.

Стартовавшая в 2017 году программа Precision Strike Missile (PrSM) предполагает создание высокоточной оперативно-тактической ракеты нового поколения со скоростью более 5 чисел Маха и официальной изначально заявленной дальностью от 60 до 499 км, однако разработка велась с учетом выхода США из ДРСМД. По имеющимся сведениям, уже сейчас ракета способна лететь на 550 км, а по другим источникам - до 700-750 км. Новая гиперзвуковая ракета разрабатывается в качестве замены устаревшим боеприпасам оперативно-тактических комплексов ATACMS, кроме того, военные рассматривают и возможность использования нового боеприпаса на реактивных системах залпового огня M270A1 MLRS и M142 HIMARS.

Как ранее заявил американский генерал Джон Рафферти, разработанная корпорацией Lockheed Martin ракета, в первую очередь, создана для преодоления российской ПВО на европейском театре боевых действий. В Азиатско-Тихоокеанском регионе данная ракета будет применяться для поражения китайских военных кораблей.

10 декабря корпорация Lockheed Martin провела первое испытание на американском ракетном полигоне Уайт Сандс в штате Нью-Мексико перспективной оперативно-тактической ракеты Precision Strike Missile (PrSM). Опытный образец был запущен из пусковой установки М142 ракетной системы HIMARS и пролетел около 240 км до района цели. В корпорации заявили, что "испытание прошло успешно с достижением всех заданных целей".

В перспективе новая ракета должна заменить оперативно-тактические ракеты Lockheed Martin MGM-140 ATACMS. Серийное производство запланировано на 2023 год.