Войну за Фолкленды в Генштабе СССР смотрели в прямом эфире

Отечественная космическая разведка снова на высоте

Завершаются работы по созданию спутника военного назначения «Пион-НКС», сообщил Сергей Шойгу на селекторном совещании. Таким образом, система космической разведки и целенаведения «Лиана» будет сформирована полностью.

«Министерство обороны продолжает работу над созданием и поддержанием орбитальной группировки космических аппаратов военного назначения. В декабре прошлого года мы утвердили график завершения работ по космическому аппарату «Пион-НКС». Сроки его запуска во многом зависят от изготовителей ракетно-космической техники», – констатировал министр. Речь идет не о разработке спутника, его собратья уже находятся на орбите, а о постройке очередного космического аппарата. Правда, модернизированного, с улучшенными характеристиками. В результате будет полностью сформирована система космической разведки и целенаведения «Лиана».

Пастух американских авианосцев

«Лиана» выросла не на пустом месте. Она стала наследницей советской системы морской космической разведки и целеуказания (МКРЦ) «Легенда», существенно повысившей боеспособность ВМФ СССР.

“ По информации, полученной от «Легенды», были предсказаны место высадки британского десанта и точное время начала операции на Фолклендах ”

Это был вынужденный ответ на резкое обострение отношений между США и Советским Союзом в начале 60-х. Стало необходимо постоянно держать в поле зрения нацеленные на провокации крупные соединения кораблей противника, особенно авианосных ударных групп (АУГ). Но без всевидящего космического ока делать это было крайне затруднительно. Обнаруженная методом морской разведки АУГ могла за сутки переместиться на сотни километров. Также необходима была точная идентификация кораблей противника. Советская многоцелевая АПЛ, приготовившаяся атаковать АУГ, не могла с достаточной достоверностью определить главную цель – авианосец. Ведь он находился в окружении свиты из 10–15 кораблей, ответственных за противолодочную, противовоздушную и противокорабельную защиту, и судов обеспечения – транспортных, аварийно-спасательных, ремонтных и т. д. Гидроакустической системе лодки сложно выявить, кто есть кто в этом море шумов, создаваемых гребными винтами. В такой же ситуации неведения оказывались ракетные корабли. Для ПКР, которым предстояло атаковать главные надводные цели, необходимо было задать целеуказание. Из космоса, откуда видно все.

Решение о создании МКРЦ «Легенда» принято в 1960 году. Генеральным разработчиком назначили КБ-1. Ему предстояло подготовить концепцию проекта, определиться с составом космических аппаратов и их характеристиками, контролировать ход работ и осуществлять наладку системы.

Ее компоненты, космические аппараты (КА) создавались в ОКБ-52 под руководством Владимира Челомея (ныне реутовское НПО машиностроения, входящее в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение»). Спустя шесть лет завершение разработки спутников и их производство передали в ленинградское КБ «Арсенал».

Была выбрана схема, при которой один тип КА, пассивных, должен обнаруживать объекты, излучающие электромагнитные волны и определять их координаты в Мировом океане. Такие спутники относятся к классу аппаратов радиотехнической разведки (РТР). По характеру электромагнитного излучения они определяют тип корабля и получают прочую важную информацию.

Второй тип КА, активных, при помощи радиолокационной станции обследует эти объекты, определяя точные координаты и скорость движения, что необходимо для выдачи целеуказания носителям ПКР. При этом не имеет значения, продолжают ли работать электронные системы корабля или уже выключены, и он исчезает из поля зрения спутников РТР.

К грандиозному проекту были подключены более сотни советских КБ и НИИ, включая академические. Так, например, малогабаритную бортовую электростанцию для активного спутника создавали ученые и инженеры обнинского ФЭИ и Института атомной энергии им. Курчатова. Расчеты параметров орбит и взаимное расположение КА для охвата всей акватории Мирового океана были выполнены при непосредственном участии академика Мстислава Келдыша.

А для надежности – «Гранит»

Разработка МКРЦ «Легенда» продолжалась 15 лет. Спутники двух типов начали выводиться на орбиту в 1975-м. Спустя три года развертывание группировки было завершено, и систему приняли на боевое дежурство. В нее вошло более 30 спутников обоих типов. Темпы производства и пусков были феноменальными.

Характеристики компонентов таковы. УС-П (управляемый спутник пассивный) весил 3300 килограммов. Он осуществлял радиотехническую разведку, находясь на орбите, имевшей среднюю высоту порядка 400 километров. Питание осуществлялось от солнечных батарей. УС-А (управляемый спутник активный) имел массу 4500 килограммов. Длина – 10 метров, диаметр – 1,3 метра. Эти спутники работали на низкой орбите с апогеем 270 километров. Поскольку УП-А должен был постоянно находиться в активном режиме с включенной РЛС (как на освещенной стороне, так и на теневой), мощности солнечных батарей не хватало. Как источник питания использовался малогабаритный ядерный реактор с термоэлектрическим преобразователем «Бук». Тепловая мощность реактора – 100 киловатт, электрическая – три киловатта.

По проекту «Легенда» был создан еще и третий компонент, неразрывно связанный с МКРЦ. Это крылатая противокорабельная ракета П-700 «Гранит», разработанная в ОКБ-52. Она имела повышенную дальность, равную 625 километрам. То есть корабли и подлодки могли атаковать крупные флотские соединения, включая АУГ, находясь за пределами противовоздушной и противолодочной обороны противника.

Ракета была сверхзвуковой, развивала скорость 2,5 Маха, что в то время представляло громадную проблему с перехватом. Шансы на прорыв ПВО повышало и то, что ракета на финальном участке траектории снижалась до высоты 20–25 метров над водой. И мощность у нее была достаточная для серьезного удара – боевая часть имела массу 750 килограммов. Авианосец выводился из строя двумя-тремя попаданиями. С кораблями эскорта «Гранит» разобрался бы, причем радикально, еще легче. При этом у ракеты могло быть и специальное оснащение – ядерный ударный блок мощностью 500 килотонн.

Получилась единая система, в которую входили средства обнаружения, целенаведения и нанесения удара.

Канадский переполох

Группировка спутников постоянно возобновлялась. Прежде всего это коснулось активных КА, у которых расчетный срок работы атомного реактора составлял 5080 часов, то есть около семи месяцев. Однако порой случались непредвиденные обстоятельства, и аппараты приходилось менять чаще. Всего же радиолокационных спутников с реакторами до конца 80-х было запущено более трех десятков.

“ В активном спутнике «Пион-НКС» отсутствует атомный реактор, энергообеспечение построено по иному принципу ”

Система МКРЦ «Легенда» за время эксплуатации полностью оправдала ожидания, которые с ней связывали при утверждении тактико-технического задания на разработку. Она позволяла получать достоверную и исчерпывающую картину акватории всего Мирового океана.

Причем эта информация зачастую была полнее той, которой владели военные моряки, находившиеся в непосредственной близости от зоны конфликта. Так, например, в 1982 году во время Фолклендской войны между Аргентиной и Великобританией все данные об обстановке в регионе собирались и анализировались в Генеральном штабе СССР. Было видно, сколько десантных кораблей англичан приближается к Фолклендам, какова оборона островов. В результате получаемой от «Легенды» информации были предсказаны место высадки британского десанта и точное время начала операции.

Таким образом, до середины 90-х, когда почти все спутники группировки «Легенда» вышли из строя, Главный штаб ВМФ СССР, а затем и России имел полную информацию о происходящем в Мировом океане.

Но при этом, как и при эксплуатации всяких сложных технических систем, порой возникали проблемы, которые, впрочем, неизменно решались. Систему отладили и приняли на боевое дежурство достаточно быстро и без особых сложностей – лишь один пассивный спутник потерял управление. Более серьезные проблемы (прежде всего репутационные) возникали с активными спутниками. Выработавшие ресурс уводились на орбиту захоронения (1000 км). Однако не всегда это удавалось. В январе 1978 года «Космос-954» с реактором потерял управление и начал спонтанно снижаться. Радары объединенного командования ПВО Северной Америки NORAD засекли нештатную ситуацию. И вскоре СМИ распространили информацию о «русском спутнике-убийце». Началась паника.

Через три дня спутник вместе с реактором разрушился при вхождении в атмосферу. Обломки упали в малонаселенной области Канады, никто не пострадал. Для ликвидации последствий аварии были привлечены военные, которые собрали около сотни фрагментов общей массой 65 килограммов. Радиоактивность некоторых достигала 200 рентген/час. Возникли дипломатические разборки, запуски спутников с реактором пришлось приостановить на три года.

Были еще два похожих инцидента – в 1983 и 1988 годах. Но они не привели к радиоактивным загрязнениям. Однако и этого вполне хватило для того, чтобы США, с которыми у нас были, можно сказать, дружеские отношения, настояли на полном запрете «загрязнения космоса». В результате к середине нулевых годов МКРЦ «Легенда» прекратила существование.

В XXI век без радиации

Разработка новой системы космической разведки и целеуказания (КРЦ) «Лиана», в которую постепенно втянулись 125 предприятий, началась в 1993 году. С «Легендой» уже фактически распрощались. Однако время для реализации грандиозных проектов было неподходящее – разруха в промышленности, безденежье. Главные исполнители остались прежними – «Алмаз-Антей» и КБ «Арсенал». При этом в создании обоих спутников самое активное участие принимает Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт им. Берга (ЦНИИРТИ).

Из названия системы убрали слово «морская», поскольку «Лиана» получила два спутника – радиотехнический и радиолокационный – нового поколения, которые позволяют контролировать обстановку и на море, и на суше. При этом значительно увеличилась разрешающая способность. Система различает объекты размером метр и определяет их координаты с точностью до трех метров.

Пассивный спутник называется «Лотос-С». Принципиальные изменения по сравнению с УС-П в него не вносились. Но, разумеется, увеличены чувствительность приемника, полоса пропускания и географическая полоса захвата. Обработкой снимаемых с антенны сигналов занимается более производительный процессор.

А в активном спутнике «Пион-НКС» отсутствует атомный реактор, энергообеспечение построено по иному принципу. Орбита поднята до 500 километров.

На первых порах и от разработчиков, и из Генштаба поступала информация о том, что работу «Лианы» будут обеспечивать лишь два активных и два пассивных спутника. Но сейчас понятно, что их будет больше – порядка семи-восьми.

Первый практический результат получили в 2009 году, когда вывели на орбиту спутник «Лотос-С». Но с ним возникли проблемы, которые программистам все-таки удалось решить. Однако военные заявили, что ожидали большего. Была создана усовершенствованная модификация «Лотос-С1». К настоящему моменту таких на орбите три, последний выведен в 2018 году.

В 2014-м к группировке присоединился «Пион-НКС». И КРЦ «Лиана» была принята в опытную эксплуатацию. Предполагалось, что систему поставят на боевое дежурство в 2016 году.

Однако этого не произошло. Из нынешних заявлений министра обороны напрашивается предположение, что «Пион-НКС» требует существенной доработки. Этим сейчас и занимается ЦНИИРТИ совместно с КБ «Арсенал». Однако задача вполне решаемая. Об этом свидетельствует, например, нормальная работа радиолокационного спутника «Кондор», созданного в интересах ВКС. Он, находящийся на той же самой орбите, имеет погрешность локации, не превышающую одного-двух метров. Кстати, «Кондор» создан в НПО машиностроения, бывшем ОКБ-52, которое в далекие 60-е разрабатывало спутники для МКРЦ «Легенда».

Заголовок газетной версии – «Продолжение «Легенды».

Владимир Тучков

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 9 (822) за 10 марта 2020 года