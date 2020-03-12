Коронавирус выкашивает натовский генералитет

У командующего вооруженными силами Польши Ярослава Мики обнаружили коронавирусную инфекцию, сообщило министерство обороны страны.

«После возвращения c военного совещания, которое прошло в Германии, у генерала Мики подтвердили наличие коронавируса. Лица, сопровождавшие генерала, были изолированы. Командующий чувствует себя хорошо», – говорится в заявлении МО.

Газета Wiadomosci, в свою очередь, информирует, что Ярослав Мика (Jaroslaw Mika) присутствовал на совещании военачальников ВС стран-членов НАТО в Висбадене 6 марта. Там же находился командующий американскими сухопутными войсками в Европе генерал-лейтенант Кристофер Каволи (Christopher Cavoli). 10 марта Министерство сухопутных сил США сообщило, что он заразился коронавирусом во время недавней конференции, но не уточнили, когда и где она состоялась («Джи-ай командуют в Старом свете из карантина»). На том же мероприятии рядом с Микой сидел итальянский генерал Сальваторе Фарина (Salvatore Farina), о заболевании которого стало известно 8 марта, напоминает польское издание.