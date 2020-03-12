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Под «крышей» мира с Россией Турция перебрасывает в Сирию бронетанковую технику и РСЗО

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Источник изображения: vpk-news.ru

Пользователи социальных сетей выкладывают фото турецких военных колонн, в последние дни интенсивно следующих в направление погранперехода «Баб аль-Хава» сирийской провинции Алеппо.

С 6 по 10 марта в Сирию вошли семь колонн турецкой военной техники - четыре крупных (более 150 единиц различной техники и тяжёлого вооружения) и ещё три поменьше. Одна из самых крупных колонн (более 250 единиц техники) вошла в Сирию накануне, 10 марта, сообщает портал «Военный обозреватель».

Также через границу с провинцией Идлиб в Сирию было направлено несколько конвоев по 30−50 машин (в основном оружие и боеприпасы для боевиков в сопровождении турецкого спецназа).

В составе колонн замечены десятки единиц техники и вооружений: бронемашины, гаубицы, реактивные системы залпового огня (РСЗО), грузовики с боеприпасами и военным снаряжением.

После заключения на прошлой неделе соглашения об установлении в Идлибской зоне деэскалации режима перемирия Турция только активизировала переброску военной техники и личного состава на северо-запад арабской республики. Одновременно турецкое командование усиливает имеющиеся и устанавливает новые «наблюдательные посты», которые уже длительное время как выполняют функции баз передовой обороны, наземной и воздушной (ударные беспилотники) поддержки боевиков-исламистов, а также огневых точек. Ранее турецкие военные начали оборудование такой базы в районе посёлка Зардана (15 км северо-восточнее административного центра провинции Идлиб, в 4 км севернее посёлка Тафтаназ).

Анкара усиливает свою группировку войск как непосредственно внутри Идлибской зоны деэскалации, так и на южных рубежах собственной территории. По данным военных источников на начало марта, турецкая армия сосредоточила в регионе Большой Идлиб (провинции Идлиб и Хама, части провинций Алеппо и Латакия), к западу от Алеппо (район Атареб — Тафтаназ — Нейраб) и к югу от административного центра провинции Идлиб более 7 тыс. военных — две бригады с преобладающим числом подразделений армейского спецназа.

Фактически создана внушительная ударная группировка турецких войск с большой огневой мощью. В качестве «пушечного мяса» для Анкары выступает разношёрстная масса боевиков - от исламистского альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещено в РФ), отмечает портал Eadaily.

Россия и Турция по итогам переговоров в Москве договорились установить в Идлибской зоне деэскалации новый режим прекращения огня, вступивший в силу с 00.01 по местному времени 6 марта.

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Страны
Россия
Сирия
Турция
Проекты
БПЛА
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