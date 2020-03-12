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Российская газета

Сирия осталась последним владельцем гигантских 180-мм пушек С-23

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Источник изображения: rg.ru

Сирийская армия в настоящее время является единственной, продолжающей использовать гигантские советские 180-мм пушки С-23.

Эти орудия редко попадают в объективы фотокамер. За время многолетней войны с международным терроризмом они были замечены всего три-четыре раза. Тем не менее, иногда их все же привлекают для уничтожения различных объектов незаконных вооруженных формирований.

Такое экономное использование этих суперпушек, по мнению военных экспертов, объясняется желанием сохранить ресурс стволов и экономией уникальных боеприпасов, которые давно уже не выпускаются.

Разработанная еще в 40-х годах, эта артсистема прошла успешные испытания, но, по некоторым данным, из-за увлечения в то время ракетами не была запущена в серийное производство.

Однако в начале 70-х годов, когда союзникам СССР понадобились мощные дальнобойные орудия, производство решили восстановить.

Самые крупные партии выпущенного оружия отправились в Египет и Сирию, где приняли участие в реальных боевых действиях.

К началу сирийского конфликта в вооруженных силах страны, по разным оценкам, оставалось более десятка таких пушек.

Характеристики С-23 удивляют до сих пор. Так, осколочно-фугасный активно-реактивный снаряд весом в 84 килограмма может поражать цели на дистанции в 43 800 метров. Боевой вес достигает 21 000 кг, расчет включает 16 человек.


Алексей Моисеев

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Страны
Египет
Россия
Сирия
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