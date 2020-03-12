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Интерфакс-АВН

Минобороны позволит контрактникам выбрать свое место службы через сайт военного ведомства

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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ.
Источник изображения: Виталий Тимкив / РИА Новости

Москва. 11 марта. ИНТЕРФАКС - Желающие служить по контракту в российской армии могу подать заявку и документы с указанием желаемого места будущей службы через личный кабинет на сайте Минобороны РФ.

"На официальном сайте Минобороны России личный кабинет гражданина получил новые функции. Теперь каждый желающий может удаленно обратиться по вопросу поступления на военную службу по контракту в ВС РФ", - сообщили журналистам в Минобороны в среду.

Теперь через личный кабинет граждане могут выбрать пункт отбора на военную службу по контракту и направить туда первичный пакет документов, пояснили в Минобороны. "Это облегчит возможность поступления на службу гражданам, проживающим в удаленных от региональных центров населенных пунктах", - отметили в министерстве.

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