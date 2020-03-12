Австралия передала Фиджи патрульный катер класса "Гардиан"

Проект сторожевого катера компании Austal Ships, предполагаемый к строительству по австралийской программе Pacific Patrol Boat Replacement (PPBR) для островных государств Тихого океана.

ЦАМТО, 11 марта. Компания Austal объявила о передаче МО Австралии патрульного катера класса "Гардиан", построенного в рамках программы замены патрульных катеров PPBR (Pacific Patrol Boats Replacement) островных государств Тихоокеанского региона.

В ходе церемонии, состоявшейся на предприятии Austal в Хендерсоне, катер, получивший наименование "Савенака" (Savenaca), был передан правительству Фиджи. На мероприятии присутствовали премьер-министр Фиджи Фрэнк Баинимарама и министр обороны Австралии Линда Рейнольдс. Катер является шестым судном, построенным Austal в рамках программы PPBR и переданным МО Австралии островным странам региона.

"Савенака" стал первым из двух патрульных катеров класса "Гардиан", которые будут переданы ВМС Фиджи с целью замены судна "Кула" класса "Пасифик", которое эксплуатируется с 1994 года.

Как сообщал ЦАМТО, в мае 2016 года правительство Австралии подписало с компанией Austal базовый контракт на поставку 19 патрульных катеров со стальным корпусом в рамках программы обеспечения безопасности на море в Тихоокеанском регионе PMSP (Pacific Maritime Security Program). Стоимость соглашения составила 305 млн. австр. долл. Стоимость строительства самих катеров оценивается в 280 млн. австр. долл., начальное семилетнее обслуживание – в 24 млн. австр. долл. Соглашение включало опцион на поставку двух дополнительных кораблей.

В апреле 2018 года Министерство обороны Австралии объявило, что поставит два дополнительных катера класса "Гардиан" Силам обороны Восточного Тимора. Стоимость нового контракта составила 29,7 млн. австр. долл. Таким образом, общее количество кораблей, которые будут построены Austal, возросло до 21 ед., а стоимость проекта – до 335 млн. австр. долл.

Головной катер серии, 401 "Тед Диро", был передан Папуа-Новой Гвинее в ноябре 2018 года и вошел в боевой состав сил обороны страны 1 февраля 2019 года. Следующие построенные Austal катера были переданы Тувалу, Королевству Тонга, Самоа и Соломоновым островам. Поставку оставшихся катеров планируется выполнять с интервалом 2-3 месяца.

В рамках данной программы катера будут поставлены 12 странам, включая Папуа-Новую Гвинею, Королевство Тонга, Острова Кука, Фиджи, Кирибати, Маршалловы Острова, Федеративные Штаты Микронезии, Палау, Самоа, Восточный Тимор, Соломоновы Острова и Вануату.

Согласно графику, программа завершится поставкой кораблей Восточному Тимору во второй половине 2023 года. Техническое обслуживание кораблей будет проводиться на ремонтном предприятии Austal в Кэрнсе. В настоящее время Austal рассматривает дополнительные возможности поставки катеров на экспорт.

Новые катера заменят ранее поставленные островным государствам Тихоокеанского региона "Тихоокеанские патрульные корабли", срок эксплуатации которых приближается к завершению. Они позволят этим странам самостоятельно контролировать свою исключительную экономическую зону и обеспечивать безопасность в регионе. Это касается, в частности, борьбы с транснациональной преступностью и защиты морских ресурсов.