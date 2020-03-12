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Военное обозрение

В столице Пакистана упал истребитель F-16

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Источник изображения: topwar.ru

Во время подготовки к параду упал истребитель F-16 Военно-воздушных сил Пакистана. Парад ежегодно проводится 23 марта, когда страна отмечает День Пакистана.

О падении военного самолета сообщает издание The Express Tribune.

Инцидент произошёл в районе Шакарпарьян в Исламабаде. Упав, самолёт загорелся.

Недалеко от этого места находится холм, где установлен «Каменный цветок» - монумент в честь борьбы за независимость Пакистана.

Пилот Номан Акрам Шахид, управлявший истребителем во время тренировочного полета, погиб. Ранее сообщалось, что ему удалось катапультироваться и выжить, но затем пакистанские военные подтвердили его гибель.

Информация о разрушениях на месте падения и пострадавших пока не сообщается. Там сейчас находятся спасательные службы, медики и оперативные работники. Ведется расследование, которое устанавливает причины катастрофы.

F-16 является основным истребителем Военно-воздушных сил Пакистана. В этой стране он находится на вооружении с 80-х годов прошлого века. С тех пор он подвергался неоднократной модернизации. За последнее время это уже третье крушение военного самолета в Пакистане. Один из предыдущих случаев также закончился гибелью пилота.

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Страны
Пакистан
Продукция
F-16
Проекты
Медицина
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