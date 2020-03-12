ВМС США отказались продлевать срок службы 27 эсминцев «Arleigh Burke»

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ВМС США отказались от продления срока службы с 35 до 45 лет ракетных эсминцев класса "Арли Бёрк" первых поколений. Об этом сообщает Defense News со ссылкой на помощника министра ВМС США по исследованиям, разработкам и закупкам Джеймса Гёртса.

Как пояснили в командовании ВМС США, речь идет о 27 эсминцах класса "Арли Бёрк" версий Flight I и Flight II, введенных в строй в период с 1991 по 1999 годы. Срок службы данных кораблей по проекту составляет 35 лет. Ранее было предложено их модернизировать, чтобы продлить срок службы до 45 лет, но данное решение признано экономически нецелесообразным.

Это трудное решение, но оно необходимо, чтобы соблюсти баланс между затратами и обороноспособностью

- заявил в Сенате Джеймс Гёртс.

При этом отмечается, что данное решение ставит под сомнение выполнение плана Дональда Трампа по увеличению количества боевых кораблей ВМС США до 355 единиц, так как из состава флота с 2026 по 2034 годы будут выведены 27 эсминцев класса "Арли Бёрк".

Отметим, что в настоящее время эсминцы класса "Арли Бёрк", оснащенные крылатыми ракетами "Томагавк" и системой ПРО "Иджис", считаются основными боевыми кораблями ВМС США.

По последним данным, в составе ВМС США находятся 67 эсминцев данного класса, заключен контракт на постройку еще 10 кораблей, а также планируется заказать дополнительно более десяти единиц.