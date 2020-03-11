Как к коронавирусу готовятся в Казахстане?

Коронавирус был впервые зарегистрирован 31 декабря 2019 года в китайском Ухане. Сегодня, спустя три месяца, количество стран, где появился вирус, поражает своим количеством (105 стран на 10 марта). Если посмотреть на карту распространения COVID-19, в глаза бросается белое пятно в Центральной Азии, где в ближайшее время появится коронавирус в Казахстане . Естественно в такой ситуации население страны старается себя обезопасить. Мы наблюдаем дефицит медицинских масок, что говорит не только о взволнованности казахстанцев, но и нехватки достоверной информации. Журналисты новости Казахстана inbusiness.kz обратились к Ерлану Сулейменову – директору частной лаборатории, чтобы выснить, как к вирусу готовятся в Казастане.

О медицинских масках

Если говорить о безопасности, начать стоит с того, что медицинская маска – это весьма сомнительный защитник. Дело в том, что маска предназначена для того, чтобы обезопасить окружающих людей от инфекции. Другими словами, маску должен носить разносчик инфекции, тот человек, кто болен. Конечно, она может предотвратить попадание вирусов в организм, но только в течение 2 часов. Ношение маски дольше этого времени приводит к обратному эффекту. Более длительное использование подразумевают маски с фильтрами. Однако, нужно понимать, что контакт с поверхностью лица все равно имеет место, а значит, и саму маску, как и фильтр, нужно периодически менять.

Обезопасить себя можно известными каждому правилами защиты против любой вирусной инфекции, которая передается воздушно-капельным путем.

Основные способы защиты

Заболевание передается через мелкие капли, выделяемые из носа или рта больного COVID‑19 при кашле или чихании. Другие люди могут заразиться в результате прикосновения к предметам или поверхностям, на которые попали эти капли. Отсюда следует, что главным транспортировщиком микробов являются руки, поэтому сейчас набирают популярность новые способы приветствия. Наши сотрудники тоже решили последовать этому примеру и придумали свой способ здороваться друг с другом. Это отнюдь не означает, что дотронувшись до возможно зараженного человека, вы стопроцентно заболеете. Чтобы обезопасить себя достаточно вымыть руки и делать это регулярно. При отсутствии такой возможности их не нужно подносить к лицу. Лучше всего носить с собой спиртосодержащие салфетки или антисептик. Так как вирус передается контактным путем, продезинфицировать нужно предметы частого использования: телефоны, канцелярские принадлежности, часы, ручки дверей и т.д.

Заразиться можно и при вдыхании мелких капель, выделяемых при кашле или чихании зараженного вирусом человека. Чтобы обезопасить себя необходимо соблюдать дистанцию более 1 метра. Соответственно стоит ограничить посещение общественных мест.

Виртуальный ведущий будет читать новости на телеканале Atameken Business.

Каковы риски распространения коронавируса в Казахстане

У Казахстана есть два важных в этом вопросе признака: большая территория и сравнительно невысокая плотность населения. Подобные условия препятствуют распространению такого вируса, как Covid-19.

Обратить внимание стоит и на доходную часть населения: частые поездки за границу не распространены у нас так, как в других странах. В качестве исключения могут выступать страны, предоставляющие нам безвизовый режим. В этом случае каждый выбирает сам стоит ли ему ехать в зону риска.

Лабораторная диагностика COVID-19

Для выявления Covid-19 используют респираторные тесты. Они бывают двух типов:

1. ПЦР (основан на полимеразной цепной реакции) определяет возбудителя;

2. ИФА (иммуноферментный анализ) определяет реакцию организма на возбудитель.

На сегодняшний день разработано много тестов, особенно в Китае, Германии, Австралии, России и т.д. В ближайшее время тесты появятся и в Казахстане.