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WarSpot

Прощай, F-4, да здравствует F-3!

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Источник изображения: warspot.ru

Японские «Фантомы» совершили свой последний полёт. Вчера, 10 марта, журнал Popular Mechanics сообщил о том, что шесть самолётов RF-4E/J Phantom II эскадрильи 501 Hikotai официально завершили боевую службу.

RF-4E/J Phantom II — разведывательная модификация истребителя F-4 Phantom II. Всего Япония приобрела 150 этих самолётов. 12 из них были поставлены в конце 60-х годов из США, а ещё 138 собраны по лицензии на территории Японии. Через более чем полвека эксплуатации последние самолёты совершили свой заключительный полёт в рамках торжественной церемонии прощания. Оставшиеся на службе несколько единиц F-4EJ Phantom II будут списаны до конца года.

Торжественное прощание с самолётами RF-4E/J Phantom II

Источник изображения: popularmechanics.com

Кроме того, вчера Минобороны Японии официально объявило о намерении продолжить работу по созданию перспективного истребителя в рамках проекта F-3. «Предложение о привлечении британских компаний, которое дало бы Японии возможность обновлять самолёты по своему усмотрению, в итоге было отклонено в пользу усиления связей в области безопасности между Японией и США», — сообщили в пресс-службе Минобороны Японии.

По предварительным оценкам, ВВС Японии могут закупить около ста новых истребителей. Американские подрядчики «возьмут на себя ответственность за дизайн» истребителя, тогда как Япония «возьмёт на себя расходы по исследованию и разработке». Официальная презентация проекта истребителя в рамках проекта F-3 должна состояться до конца года. Серийные образцы планируют принять на вооружение в 2035 году. Общая стоимость создания новых японских истребителей оценивается в $40 млрд.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Япония
Продукция
F-4
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