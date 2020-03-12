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Российская газета

Разведывательный корабль ВМФ РФ заметили неподалеку от базы ВМС США

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В районе острова Оаху Гавайского архипелага, где расположена американская военно-морская база Перл-Харбор, замечен большой разведывательный корабль "Прибалтика" Тихоокеанского флота России.

Как сообщает пресс-служба Береговой охраны США, наблюдение за российским кораблем ведет катер USCGC Kimball. Американские военные считают, что появление "Прибалтике" в районе Гавайских островов связано с предстоящими испытаниями систем противоракетной обороны США.

Отметим, что в Минобороны России информацию о действиях разведывательного корабля Тихоокеанского флота не комментировало.

Большой разведывательный корабль "Прибалтика" проекта 1826 введен в строй в 1983 году. Судно связи оснащено комплексами аппаратуры радиотехнической разведки для сбора данных о характеристиках и режимах работы радиотехнических средств. Корабль может отслеживать пуски ракет, а также оборудован гидроакустическими станциями и аппаратурой спутниковой связи для передачи данных в режиме реального времени.

На вооружении "Прибалтики" имеет пусковые установки зенитно-управляемых ракет "Стрела-2М" и шестиствольный 30-мм зенитный артиллерийский комплекс АК-630.

Стандартное водоизмещение корабля - 4,6 тысячи тонн. Длина - 105 метров, скорость - 20 узлов, дальность плавания - 10 тысяч миль. Экипаж - 189 человек.


Николай Грищенко

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Страны
Россия
США
Продукция
АК-630 Ласка
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ТОФ
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