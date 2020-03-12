Сирийские самолеты L-39 пытались охотиться за турецкими беспилотниками

В ходе недавней эскалации конфликта в провинции Идлиб сирийские военные пытались бороться с турецкими БПЛА с помощью легких учебно-боевых самолетов L-39 Albatros.
Об этом сообщается на сайте skywar.ru, отслеживающем применение авиации в ходе локальных конфликтов. 3 марта "элка" с экипажем из двух человек взлетела с аэродрома Хама.
В ходе выполнения поставленной задачи самолет был поражен ракетой. Как предполагается, эта была AIM-120C, запущенная истребителем F-16C Fighting Falcon турецких военно-воздушных сил, который находился в своем воздушном пространстве.
В результате пилот капитан Хоссам Ибрагим Михуб погиб, а полковник Аммар аль-Буди был успешно эвакуирован подразделением правительственных войск.
L-39 используется в Сирии в ходе войны с международным терроризмом, в основном, для нанесения ударов по наземным целям. Противник поражается осколочно-фугасными бомбами весом в 250 кг или 500 кг. Также применяются 57-мм неуправляемые реактивные снаряды С-5. В этом случае подвешиваются четыре шестнадцатизарядных блока.
На модификацию L-39ZA установлена двуствольная пушка ГШ-23 с боекомплектом в 150 снарядов. Это орудие применяется для борьбы с наземными и воздушными целями, в том числе беспилотными летательными аппаратами различных типов.
L-39 в Сирии. pic.twitter.com/WUUUHyRg6m— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) March 11, 2020
Алексей Брусилов