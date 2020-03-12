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Российская газета

Сирийские самолеты L-39 пытались охотиться за турецкими беспилотниками

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Источник изображения: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В ходе недавней эскалации конфликта в провинции Идлиб сирийские военные пытались бороться с турецкими БПЛА с помощью легких учебно-боевых самолетов L-39 Albatros.

Об этом сообщается на сайте skywar.ru, отслеживающем применение авиации в ходе локальных конфликтов. 3 марта "элка" с экипажем из двух человек взлетела с аэродрома Хама.

В ходе выполнения поставленной задачи самолет был поражен ракетой. Как предполагается, эта была AIM-120C, запущенная истребителем F-16C Fighting Falcon турецких военно-воздушных сил, который находился в своем воздушном пространстве.

В результате пилот капитан Хоссам Ибрагим Михуб погиб, а полковник Аммар аль-Буди был успешно эвакуирован подразделением правительственных войск.

L-39 используется в Сирии в ходе войны с международным терроризмом, в основном, для нанесения ударов по наземным целям. Противник поражается осколочно-фугасными бомбами весом в 250 кг или 500 кг. Также применяются 57-мм неуправляемые реактивные снаряды С-5. В этом случае подвешиваются четыре шестнадцатизарядных блока.

На модификацию L-39ZA установлена двуствольная пушка ГШ-23 с боекомплектом в 150 снарядов. Это орудие применяется для борьбы с наземными и воздушными целями, в том числе беспилотными летательными аппаратами различных типов.



Алексей Брусилов

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Страны
Сирия
Турция
Продукция
AMRAAM
F-16
L-39
L-410
ГШ-23
Проекты
БПЛА
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