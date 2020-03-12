The Drive оценил особенности атомной подлодки "Князь Владимир"

Американский ресурс The Drive заинтересовался видеосюжетом о том, как устроена новейшая российская атомная подлодка "Князь Владимир".

Портал The Drive пристально изучил видеосюжет телеканала "Звезда", который провел своеобразную экскурсию по подлодке проекта 955А "Борей-А" "Князь Владимир".

Автор отмечает, что это одна из самых передовых субмарин России, находящаяся на завершающей стадии строительства. А в связи с тем, что подводные силы ВМФ РФ в последнее время стали главными темами для обсуждения, в том числе в правительстве США, на это видео стоит обратить внимание.

В материале напоминают, что в прошлом году в ходе испытаний подводный крейсер совершил пуск баллистической ракеты РСМ-56 "Булава". Ввод корабля в эксплуатацию запланирован на май 2020 года.

Особое внимание журналисты обратили на один из двух вспомогательных двигателей "Князя Владимира", попавших в кадр. В тексте портал приводит мнение ветерана-подводника ВМС США Эрика Морено. Он подчеркнул, что подруливающее устройство, похоже, имеет продвинутый тип "закрытого винта". Концы лопастей приварены к кольцу, которое движется внутри кожуха пропеллера. Такая конструкция делает двигатели более тихими, особенно за счет уменьшения шума кавитации.

Максимальная бесшумность абсолютно необходима для выживания подводной лодки. Неудивительно, что субмарины класса "Борей" и "Борей-А" оснащены водометными движителями, чего обычно не встретишь на большинстве подлодок советских времен", - говорится в статье.

"Борей" и будущий "Борей-А" являются критически важными элементами российской системы ядерного сдерживания, пишет издание. Главная задача этих подлодок - исчезнуть на бескрайних просторах океана и оставаться оставаться незаметными как можно дольше. А потому медленный ход на низкой скорости особенно важен для них.

По сравнению с первоначальным проектом 955, модель 955A имеет существенные отличия. Предполагается, что эти новшества в сочетании с другими улучшениями обеспечат подлодке лучшую маневренность и эффективность, а также снизят акустические характеристики.

Не оставила равнодушными американских журналистов баня, имеющаяся на борту "Князя Владимира". Это, по их мнению, "русская особенность подводной лодки". Она выложена осиновой древесиной и рассчитана на 3-4 человек.

"Баня имеет большое значение в России, и наличие ее на борту подводной лодки будет важным моральным стимулом, особенно при длительном плавании", - уверен автор.

В заключении он отмечает, что это был захватывающий видеосюжет об одной из самых совершенных российских подводных лодок.

Олег Корякин