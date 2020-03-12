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В Польше назвали Су-57 истребителем поколения 4+

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Источник изображения: Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Перспективный самолет Су-57 представляет собой компромисс между маневренностью и малозаметностью. Однако машина, увешанная вооружением, размещаемым на внешней подвеске, оказывается обычным истребителем поколения 4+, пишет польский портал Defence24.

«Су-57 не так революционен, как утверждают производители и представители российской промышленности. На машину повлияли многочисленные технические и эксплуатационные недостатки и проблемы, лучшим свидетельством которых стала катастрофа одной из первых серийных машин в декабре 2019 года», — уверяет издание.

Портал отмечает, что Су-57 разбился из-за отказа электродистанционной системы управления. «Отказ такой ключевой системы показывает, что Су-57 не является полностью зрелой конструкцией, и русские использовали множество решений, которые не были полностью разработаны», — отмечает издание.

Defence24 напоминает, что оружие для Су-57 еще только разрабатывается. «Теоретически он будет нести самые современные системы российского вооружения, однако большинство из них не помещается во внутренние оружейные отсеки, что превращает не совсем стелс-самолет в машину, увешанную вооружением, подобно обычной машине поколения 4+», — пишет портал.

В декабре 2019 года в Китае Су-57 отказались называть истребителем пятого поколения, отнеся его к поколению 4+++.

Ранее в том же месяце разбился Су-57, который должен был стать первым таким серийным истребителем, принятым на вооружение Воздушно-космическими силами (ВКС) России.

К 2028 году ВКС должны получить 76 единиц Су-57. К настоящему времени произведено 13 опытных экземпляров Су-57, из которых десять являются образцами для летных испытаний, а три — для наземных статических.

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Истребитель 5 поколения
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