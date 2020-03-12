Пробила лед: в Арктике всплыла американская подлодка

ВМС США показали всплывшую в Арктике подлодку

Американская подводная лодка всплыла в Арктике, пробив лед. Соответствующее видео обнародовали американские ВМС. Военные сообщили, что две субмарины прибыли в регион для участия в учениях в Северном Ледовитом океане. Маневры направлены на оценку готовности ВМС к операциям в Арктике.

Американские Военно-морские силы разместили на своем YouTube-канале видео, на котором запечатлено всплытие подводной лодки USS Toledo в Арктике. На записи рубка подводной лодки пробивает лед, а на ограждение субмарины выходит экипаж. С помощью бензопил американские военные освобождают надстройку от льда.

По информации американских ВМС, две быстроходные подводные лодки USS Toledo и USS Connecticut прибыли в Арктику для участия в учениях ICEX 2020.

Их проводят в Северном Ледовитом океане, чтобы оценить готовность Военно-морских сил США к операциям в регионе. В рамках трехнедельных маневров морякам Соединенных Штатов предстоит разбить временный лагерь Seadragon прямо на ледяном щите, произвести несколько всплытий (в том числе и на Северном полюсе) и осуществить другие боевые задачи.

USS Toledo - это американская подлодка класса «Лос-Анжелес». Она была спущена на воду в 1993 году. Экипаж субмарины состоит из 110 человек. Ее длина составляет 110 м, ширина корпуса - 10 м. Подлодка способна развивать скорость до 32 узлов, а рабочая глубина погружения составляет 290 м.

«Арктика является потенциальным стратегическим коридором - между Индо-Тихоокеанским регионом, Европой и США. Подводные силы должны поддерживать готовность, действуя в арктических условиях, чтобы гарантировать защиту интересов и национальной безопасности, а также поддерживать баланс сил в регионе и Европе, если потребуется», - сказал вице-адмирал Дэрил Коудл, командующий подводными силами ВМС США.

В прошлом месяце Forbes писал о новой атомной подводной лодке (АПЛ) Colorado типа Virginia ВМС Соединенных Штатов, которая вернулась из своего первого дальнего похода за пределы Северного полярного круга с поврежденным стелс-покрытием. Соответствующие снимки были доступны в Twitter. Судя по фотографиям, у субмарины растрескалась и слезла с металлического корпуса часть звукопоглощающего покрытия.

По информации издания, 15-я АПЛ типа Virginia была введена в эксплуатацию в марте 2018 года. Она прошла в море, в том числе в Арктике, около 39 тыс. морских миль. Forbes объяснил проблемы Colorado недостатками в контроле качества на заводе-производителе субмарины.

США усиливают свое присутствие в Арктике параллельно с Россией.

В очередной раз обеспокоенность в связи с «агрессивными действиями» Москвы в регионе 21 февраля выразили в нижней палате американского конгресса председатель подкомитета по вопросам перевозок и морской безопасности Лу Корреа и глава комитета по внутренней безопасности палаты представителей Бенни Томпсон.

Как отметил Корреа, в течение последних лет российская сторона активно работает над увеличением числа военных объектов в Арктике и активизирует деятельность своих ВС. По его словам, РФ делает крупные капиталовложения для расширения масштабов своих морских операций.

В связи с этим Соединенные Штаты «считают своей обязанностью» обеспечить защиту своих экономических интересов в регионе, подчеркнул конгрессмен. В то же время Корреа констатировал, что береговая охрана США - ведомство, в компетенцию которого входит в том числе реализация таких задач, - не имеет достаточных ресурсов для этого.

Томпсон уточнил, что сегодня береговая охрана располагает всего двумя полярными ледоколами - тяжелым полярным ледоколом Polar Star с истекшим сроком службы и средним ледоколом Healy.

Но для успешного выполнения миссий в Арктике ведомству необходимы шесть кораблей ледового класса, подчеркнули Корреа и Томпсон.

Сегодня в Арктике сохраняются напряженные отношения между Россией и США. Государства стремятся усилить там свои позиции. Тем не менее, по мнению исполняющего обязанности заместителя министра обороны по политическим делам Джеймса Андерсона, потенциал для конфликта между Москвой и Вашингтоном в этом регионе остается низким.

Лидия Мисник