Войти
ЦАМТО

Стоимость комплексов ПРО "Иджис Эшор" для Японии достигла 3,21 млрд. долл.

407
0
0
Американский комплекс ПРО Aegis Ashore в Румынии на базе Девеселу
Американский комплекс ПРО Aegis Ashore в Румынии на базе Девеселу.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Lin Huifen

ЦАМТО, 11 марта. Компания Lockheed Martin Rotary and Mission Systems 5 марта заключила дополнительный контракт в сумме 25,9 млн. долл. в рамках программы поставки Силам самообороны Японии двух стационарных наземных комплексов ПРО "Иджис Эшор" (Aegis Ashore).

Как сообщает Jane's Defence Weekly, таким образом, общая стоимость проекта возросла до 3,21 млрд. долл. Текущий контракт предусматривает предоставление услуг по проектированию и технической поддержке эксплуатационных возможностей комплексов.

Кабинет премьер-министра Японии Синдзо Абэ 20 декабря 2019 года утвердил проект оборонного бюджета на 2020 ф.г. в размере 5,31 трлн. иен (48,6 млрд. долл.). В рамках этого бюджета Сухопутные силы самообороны Японии получили 12,9 млрд. иен на покрытие расходов, связанных с развертыванием в стране двух наземных систем ПРО "Иджис Эшор". В частности, выделено 11,5 млрд. иен на приобретение шести пусковых установок вертикального пуска и 1,4 млрд. иен на другие связанные с этим расходы.

Япония планирует приобрести и ввести в эксплуатацию к 2023 ф.г. две системы "Иджис Эшор". На текущий момент Япония в рамках данного проекта выплатила Lockheed Martin около 140 млрд. иен (1,38 млрд. долл.), однако еще не приняла окончательного решения о том, где разместить новые комплексы.

Справочно:

Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) 29 января 2019 года направило в Конгресс уведомление о планируемой продаже Японии в рамках программы "Иностранные военные продажи" двух стационарных наземных комплексов ПРО "Иджис Эшор". Общая стоимость предполагаемой сделки была оценена в 2,15 млрд. долл.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Япония
Продукция
Иджис
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
2020-й год
Похожие новости
24.12.2019
Проект оборонного бюджета Японии на 2020 ф.г. утвержден в размере 48,6 млрд. долл.
19.07.2019
Спущен на воду второй эсминец класса "Майа" для Морских сил самообороны Японии
15.04.2019
THAAD "погостит" в Румынии
22.01.2019
Бей первым
08.04.2013
ПРО США: "реструктуризация", но не в интересах России
31.12.2011
Российский флот сегодня: итоги 2011 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.03 10:11
  • 194
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 12.03 10:02
  • 14
По каналу Стамбул военные корабли будут беспрепятственно попадать в Черное море
  • 12.03 09:54
  • 1
Американские подводные лодки нагло осваивают «советскую» Арктику
  • 12.03 09:38
  • 2
«Горбатый» в непривычном ракурсе
  • 12.03 09:35
  • 9
Мобильный ядерный реактор для американских военных баз
  • 12.03 04:57
  • 1
ААК «Прогресс» запустила в производство первую опытную партию вертолетов Ка-62
  • 12.03 04:46
  • 1
Эксперт назвал внесение нового российского оружия в ДСНВ невозможным
  • 12.03 04:07
  • 21
Стали известны итоги войны сирийских «Буков» с турецкими беспилотниками
  • 11.03 22:24
  • 11
Вице-премьера Борисова назначили куратором разработки перспективных космических систем
  • 11.03 20:51
  • 2
Начаты летные испытания третьего опытного образца вертолета Ка-62
  • 11.03 20:41
  • 3
ОАК перенесла переговоры по российско-китайскому самолету в режим видеозвонков
  • 11.03 19:10
  • 7
В Финляндии военнослужащих мужчин и женщин разместят в одной казарме
  • 11.03 18:49
  • 1
Генсек НАТО Столтенберг: «Мы поддерживаем Турцию посредством воздушного и морского присутствия» (Anadolu, Турция)
  • 11.03 18:28
  • 47
Корабль SpaceX лопнул
  • 11.03 17:45
  • 20
Польский обозреватель: «Су-57 - успех российской промышленности или пропагандистская акция?»