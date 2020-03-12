Стоимость комплексов ПРО "Иджис Эшор" для Японии достигла 3,21 млрд. долл.

Американский комплекс ПРО Aegis Ashore в Румынии на базе Девеселу.

ЦАМТО, 11 марта. Компания Lockheed Martin Rotary and Mission Systems 5 марта заключила дополнительный контракт в сумме 25,9 млн. долл. в рамках программы поставки Силам самообороны Японии двух стационарных наземных комплексов ПРО "Иджис Эшор" (Aegis Ashore).

Как сообщает Jane's Defence Weekly, таким образом, общая стоимость проекта возросла до 3,21 млрд. долл. Текущий контракт предусматривает предоставление услуг по проектированию и технической поддержке эксплуатационных возможностей комплексов.

Кабинет премьер-министра Японии Синдзо Абэ 20 декабря 2019 года утвердил проект оборонного бюджета на 2020 ф.г. в размере 5,31 трлн. иен (48,6 млрд. долл.). В рамках этого бюджета Сухопутные силы самообороны Японии получили 12,9 млрд. иен на покрытие расходов, связанных с развертыванием в стране двух наземных систем ПРО "Иджис Эшор". В частности, выделено 11,5 млрд. иен на приобретение шести пусковых установок вертикального пуска и 1,4 млрд. иен на другие связанные с этим расходы.

Япония планирует приобрести и ввести в эксплуатацию к 2023 ф.г. две системы "Иджис Эшор". На текущий момент Япония в рамках данного проекта выплатила Lockheed Martin около 140 млрд. иен (1,38 млрд. долл.), однако еще не приняла окончательного решения о том, где разместить новые комплексы.

Справочно:

Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) 29 января 2019 года направило в Конгресс уведомление о планируемой продаже Японии в рамках программы "Иностранные военные продажи" двух стационарных наземных комплексов ПРО "Иджис Эшор". Общая стоимость предполагаемой сделки была оценена в 2,15 млрд. долл.