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ЦАМТО

НАРЗ завершил реконструкцию сборочного производства

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Логотип НАРЗ
Логотип компании "Новосибирский авиаремонтный завод".
Источник изображения: http://www.technoavia.ru/

ЦАМТО, 11 марта. Новосибирский авиаремонтный завод (НАРЗ) холдинга "Вертолеты России" (входит в ГК Ростех) завершил работы по реконструкции корпуса окончательной сборки, что позволит существенно повысить загрузку предприятия и эффективность производства.

Реконструкция сборочного производства НАРЗ производилась в рамках инвестиционной программы на 2018-2020 годы, запущенной на собственные средства предприятия. Бюджет проекта составил порядка 160 млн. рублей. Выход обновленного производства на проектную мощность запланирован к июню 2020 года.

"Этот проект – часть масштабной программы технического перевооружения и модернизации производства, которую холдинг "Вертолеты России" реализует с 2009 года. За это время на 9 предприятиях уже построено и модернизировано 26 объектов, в том числе 4 проекта в рамках госпрограммы развития оборонно-промышленного комплекса", – отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский, принявший участие в торжественной церемонии запуска обновленного производства.

Реконструкция цеха площадью более 8 тыс. кв. м позволит увеличить объемы выполняемых работ на 50% – теперь НАРЗ сможет ремонтировать до трех вертолетов Ми-26 или до 48 вертолетов типа Ми-8/17 в год. Повышение производственных мощностей предприятия стало возможным благодаря оснащению корпуса грузоподъемными механизмами для установки и снятия тяжелых агрегатов, а также увеличению высоты корпуса для обеспечения возможности проведения всех видов ремонтных работ на одной площадке. Помимо этого, за счет применения современных теплоизоляционных материалов и перехода на светодиодное освещение была повышена энергоэффективность производства.

В конце 2019 года Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдало сертификат Разработчика авиационной техники Новосибирсому авиационному заводу холдинга "Вертолеты России". Сертификат позволяет предприятию разрабатывать и вносить второстепенные изменения в конструкцию вертолетов семейства Ми-8/17 для их модернизации. НАРЗ стал первым сертифицированным разработчиком модификаций вертолетов Ми-8/17 среди авиаремонтных заводов холдинга "Вертолеты России".

Новосибирский авиаремонтный завод осуществляет техническое обслуживание, капитальный ремонт и модернизацию различных модификаций вертолетов марки "Ми". Предприятие производит обслуживание и ремонт систем и агрегатов вертолетной техники в течение всего межремонтного ресурса, а также обеспечивает пользователей запасными частями. Предприятие создает сервисные центры по обслуживанию и ремонту вертолетов марки "Ми" по всему миру с возможностью проведения ремонтно-восстановительных работ на базе заказчика. Организация сервисных центров предполагает весь комплекс работ от формирования технико-коммерческого предложения до сдачи сервисного центра "под ключ" и его сопровождения, включая проектирование, изготовление, поставку и монтаж оборудования, разработку технической документации и обучение персонала.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".

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Страны
Россия
Продукция
Ми-26
Ми-8
Компании
Вертолеты России
НАРЗ
Проекты
2020-й год
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