В Sohu рассказали о причинах отказа Украины продать «Мотор Сич» Китаю

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После отказа Украины продать акции корпорации «Мотор Сич» Китаю, в КНР заговорили о главной причине отказа. У китайских аналитиков нет никаких сомнений: виноваты в произошедшем Соединенные Штаты Америки.

Корпорация «Мотор Сич» до ухудшения отношений Украины и России почти 80% своей продукции, а это двигатели для вертолетов и самолетов, поставляла на российские предприятия. Когда российский рынок оказался для украинского двигателестроения потерянным, ситуацией воспользовался Китай.

Как известно, в Пекине давно мечтают о создании собственных авиационных двигателей с большим межремонтным периодом. Более всего китайцев интересовали двигатели, установленные в самом большом в мире вертолете Ми-26. Советские технологии, которые использует «Мотор Сич», должны были помочь китайским специалистам в работе над собственными двигателями.

В 2017 году стало известно о планах строительства совместного завода «Мотор Сич» и Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co в Чунцине (КНР). Тогда же появилась информация и о готовящемся приобретении китайцами контрольного пакета акций «Мотор Сич». После этого всполошились уже в Соединенных Штатах.

США сейчас находятся в очень непростых отношениях с Китаем и рассматривают Поднебесную как первоочередного военного противника. Поэтому ситуация, когда Украина, вроде как зависимая от США и финансируемая США, заключает сделку о продаже акций стратегически важного предприятия с Китаем, выглядела для Вашингтона оскорбительно.

Американское руководство сразу же заморозило программу военной помощи Украине, задержало выдачу лицензий на поставку на Украину оружия и боеприпасов. У Киева оказались выкручены руки и ничего не оставалось делать, как применить политические инструменты к регулированию экономики: добиться отказа от сделки с Китаем.

В итоге Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту вывоза части оборудования корпорации в Чунцин. Руководителей компании заподозрили и в государственной измене, в том числе в поставке деталей в Россию. Естественно, что в такой ситуации уже не могло быть никакой речи о дальнейшей продаже акций Китаю.

Тем временем объявился новый потенциальный покупатель акций «Мотор Сич». Им стала американская компания Oriole Capital Group, создателями которой значатся граждане США - Набил Баракат и Хоссейн Моусави. Но в ситуацию вмешался Китай, которому такое развитие событий не понравилось. Поскольку Китай – важный экономический партнер Украины, инвестирующий немалые средства в украинскую экономику, ссориться с Пекином Киеву крайне невыгодно. В итоге администрация Зеленского оказалась меж двух огней, но выбрала все же американскую сторону.

Для Украины едва ли не единственным выходом может стать выплата Китаю достойных отступных за сорвавшуюся сделку. Но понятно, что Пекин интересуют не деньги, поэтому не исключено, что КНР уменьшит свое благосклонное отношение к Украине после такого поведения киевских властей.

Информационное агентство Sohu называет решение Украины по «Мотор Сич» огромной уступкой США. В то же время аналитики китайского издания настроены оптимистично: по мнению китайских специалистов, даже если КНР не приобретет акции «Мотор Сич», сильным ударом по китайскому двигателестроению это обстоятельство не станет, поскольку Китай и так ведет активную работу над созданием собственных авиационных двигателей.

Еще более жестко настроена аудитория китайского СМИ: пользователи ресурса сравнивают Украину с собакой, намекая на чрезмерную зависимость Киева от США. Можно не сомневаться, что Китай еще припомнит Украине такое поведение, и Киев на себе ощутит "суровые экономмческие" последствия отказа.