Глава Минобороны Украины назвал перевооружение армии главной задачей ведомства

Новый министр обороны Украины Андрей Таран назвал перевооружение армии первостепенной задачей ведомства, так как вооруженным силам необходима технологическая модернизация и переход на новые системы вооружения.

Президент Украины Владимир Зеленский представил Тарана руководящему составу Минобороны и Генштабу ВС страны в среду, 11 марта,

«Говоря о приоритетах работы министерства, главным считаю необходимость обеспечения высокой обороноспособности страны, способность вооружённых сил давать отпор противнику», — заявил Таран на выступлении, видеозапись которого опубликована на сайте Министерства обороны Украины.

4 марта на внеочередном заседании Верховная рада Украины одобрила отставку премьер-министра Алексея Гончарука. После этого украинский парламент назначил новым главой правительства Шмыгаля, который до этого занимал должность вице-премьера и министра по вопросам развития общин и территорий.

Обновление состава украинского правительства осуществлено в соответствии с законодательством страны, так как за отставкой премьера следует отставка всего кабинета министров.