Российскую армию делают невидимой для врага

Автоматизированная система управления (АСУ) будет интегрирована с системой маскировки.

В рамках новой системы будут работать вместе как комплексы средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), так и машины-постановщики дымовой завесы. Учения по использованию этих решений для защиты войск прошли в Бурятии.

Как сообщают «Известия», подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) армии России задействовали дымовую и аэрозольную завесы для маскировки большого количества боевой техники от наземной, воздушной и космической разведки, а также высокоточного оружия.

Для этого сначала РЭБ определяет средства, с помощью которых враг ведёт наблюдение, а затем РХБЗ использует дымовые шашки и аэрозоли для сокрытия техники и войск. Подбор средств маскировки осуществляется с помощью АСУ, которая предоставляет информацию о погоде.

Аэрозоли и дымы позволяют защищать войска от беспилотных летательных аппаратов, радаров и тепловизоров, а также высокоточного оружия, лазерная система наведения которого не способна ориентироваться в плотной дымовой завесе.

Для военных в России подготовили специальный алгоритм, который получит возможность в течение нескольких секунд обрабатывать весь массив поступающей информации и давать командующим военными округами и общевойсковыми армиями рекомендации о действиях и возможные варианты развития событий.