Российские военные оседлали шоссе М-4

Значительная часть провинции Идлиб перешла под контроль российских и сирийских военных.

По итогам переговоров в Москве Анкара передала Дамаску контроль над несколькими сотнями квадратных километров территории на юге провинции Идлиб. Речь идет о стратегическом шоссе М4 и местности к югу от этой трассы.

Большая часть вооруженных формирований, за исключением «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещено в РФ) выведена с этой территории. Теперь охраной этой трассы занялись российские и турецкие военные.

«Турецкие военные будут патрулировать к северу от коридора безопасности вдоль участка шоссе М-4 (Алеппо - Латакия) на северо-западе Сирии, а российские силы приступят к той же миссии к югу от автотрассы. Об этом в интервью государственному информагентству «Anadolu» сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Военная делегация России прибыла ранее в Анкару для переговоров по деталям соглашения, заключённого на прошлой неделе в Москве после российско-турецкой встречи в верхах.

Чавушоглу также указал на взятые сторонами обязательства в связи с созданием коридора безопасности: Россия обеспечит, чтобы сирийские правительственные войска не пытались войти в коридор вдоль трассы М-4, а Турция берётся обеспечить это в отношении поддерживаемой ею «сирийской вооружённой оппозиции», - сообщает зарубежная пресса.