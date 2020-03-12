Безопасностью в Керченском проливе занялся координационный центр силовых структур

Москва. 11 марта. ИНТЕРФАКС - В Руководстве Росгвардии сообщили о создании объединенного координационного центра, обеспечивающего безопасность объектов в Керченском проливе.

"Успешно реализуется намеченный комплекс мер по формированию системы безопасности Керченского транспортного перехода. Создан объединенный координационный центр, обеспечивающий взаимодействие сил и средств Росгвардии, МВД, ФСБ, Минтранса и Минэнерго России, участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности объектов в Керченском проливе", - сказал директор Росгвардии Виктор Золотов в среду на итоговом расширенном заседании коллегии ведомства.