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Интерфакс-АВН

Безопасностью в Керченском проливе занялся координационный центр силовых структур

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Крымский мост через Керченский пролив
Крымский мост через Керченский пролив.
Источник изображения: © РИА Новости . инфоцентр "Крымский мост"

Москва. 11 марта. ИНТЕРФАКС - В Руководстве Росгвардии сообщили о создании объединенного координационного центра, обеспечивающего безопасность объектов в Керченском проливе.

"Успешно реализуется намеченный комплекс мер по формированию системы безопасности Керченского транспортного перехода. Создан объединенный координационный центр, обеспечивающий взаимодействие сил и средств Росгвардии, МВД, ФСБ, Минтранса и Минэнерго России, участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности объектов в Керченском проливе", - сказал директор Росгвардии Виктор Золотов в среду на итоговом расширенном заседании коллегии ведомства.

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Россия
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Росгвардия
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