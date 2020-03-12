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Интерфакс-АВН

Тактическое учение с зенитчиками ЮВО стартовало в Ростовской области

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Зенитные ракетные комплексы С-300 Фаворит. Архивное фото
Зенитные ракетные комплексы С-300 Фаворит. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Ростов-на-Дону. 11 марта. ИНТЕРФАКС - Военнослужащие противовоздушной обороны 4 армии ВВС и ПВО Южного военного округа приняли участие в тактическом учении по обнаружению и уничтожению воздушных целей условного противника в Ростовской области, сообщает пресс-служба ЮВО.

"В ходе активной фазы учения расчеты ЗРК С-300 "Фаворит" выполнят обнаружение, идентификацию, сопровождение и уничтожение электронными пусками воздушных целей условного противника. Кроме того, расчеты ЗРПК "Панцирь" обеспечат контроль воздушного пространства в районе позиций С-300 и выполнят задачи по обнаружению, сопровождению и уничтожению высокоманевренных целей, имитирующих авиацию противника. Воздушные цели будут имитировать самолеты объединения ВВС и ПВО ЮВО", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе практической части учения расчеты зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300 "Фаворит" под прикрытием зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь" совершат марш в заданный район, где выполнят задачи по развертыванию позиций на неподготовленной местности.

На марше военнослужащим предстоит отбить атаку диверсионно-разведывательной группы условного противника при попытке сорвать развертывание комплексов.

Также расчеты транспортно-заряжающих машин выполнят нормативы по перегрузке ракетно-пушечного вооружения ЗРПК "Панцирь".

Военнослужащие выполнят электронные пуски ракет ЗРПК "Панцирь" по воздушным целям, имитирующим летательные аппараты противника различных классов.

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96К6 Панцирь-С1
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