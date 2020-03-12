Новый министр обороны Украины ставит целью максимальное взаимодействие с силами НАТО

Киев. 11 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Новый министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что целью реформирования военной сферы должно стать максимальное обеспечение возможностей Вооруженных силах Украины взаимодействовать с силами НАТО.

"Насущной необходимостью реформирования военной сферы является и продолжение работы по внедрению в Вооруженных силах Украины стандартов НАТО", - сказал Таран, выступая в среду перед подчиненными.

"Вместо амбициозной, но недосягаемой в ближайшее время цели - полной адаптации ВСУ к стандартам НАТО, у нас должна быть вполне досягаемая цель - максимальное обеспечение возможности ВСУ взаимодействовать с силами альянса", - заявил министр.