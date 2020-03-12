Войти
Интерфакс-АВН

Новый министр обороны Украины ставит целью максимальное взаимодействие с силами НАТО

342
0
0
Флаги Украины и НАТО
Флаги Украины и НАТО.
Источник изображения: vpk-news.ru

Киев. 11 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Новый министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что целью реформирования военной сферы должно стать максимальное обеспечение возможностей Вооруженных силах Украины взаимодействовать с силами НАТО.

"Насущной необходимостью реформирования военной сферы является и продолжение работы по внедрению в Вооруженных силах Украины стандартов НАТО", - сказал Таран, выступая в среду перед подчиненными.

"Вместо амбициозной, но недосягаемой в ближайшее время цели - полной адаптации ВСУ к стандартам НАТО, у нас должна быть вполне досягаемая цель - максимальное обеспечение возможности ВСУ взаимодействовать с силами альянса", - заявил министр.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
19.02.2020
Интервью генерального директора ООО «Военно-промышленная компания»
13.02.2020
Столтенберг о новых ракетах России: «НАТО уже начала реагировать» (VG, Норвегия)
10.02.2020
Вашингтон задержал поставки оружия Украине на $30 млн
25.05.2016
Новые кремлевские дивизии могут снизить боеготовность России (The National Interest, США)
29.07.2014
Польская армия перевооружается и недоедает миллиарды злотых
30.05.2007
Мюнхенская РЕЧЬ Владимира Путина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.03 10:11
  • 194
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 12.03 10:02
  • 14
По каналу Стамбул военные корабли будут беспрепятственно попадать в Черное море
  • 12.03 09:54
  • 1
Американские подводные лодки нагло осваивают «советскую» Арктику
  • 12.03 09:38
  • 2
«Горбатый» в непривычном ракурсе
  • 12.03 09:35
  • 9
Мобильный ядерный реактор для американских военных баз
  • 12.03 04:57
  • 1
ААК «Прогресс» запустила в производство первую опытную партию вертолетов Ка-62
  • 12.03 04:46
  • 1
Эксперт назвал внесение нового российского оружия в ДСНВ невозможным
  • 12.03 04:07
  • 21
Стали известны итоги войны сирийских «Буков» с турецкими беспилотниками
  • 11.03 22:24
  • 11
Вице-премьера Борисова назначили куратором разработки перспективных космических систем
  • 11.03 20:51
  • 2
Начаты летные испытания третьего опытного образца вертолета Ка-62
  • 11.03 20:41
  • 3
ОАК перенесла переговоры по российско-китайскому самолету в режим видеозвонков
  • 11.03 19:10
  • 7
В Финляндии военнослужащих мужчин и женщин разместят в одной казарме
  • 11.03 18:49
  • 1
Генсек НАТО Столтенберг: «Мы поддерживаем Турцию посредством воздушного и морского присутствия» (Anadolu, Турция)
  • 11.03 18:28
  • 47
Корабль SpaceX лопнул
  • 11.03 17:45
  • 20
Польский обозреватель: «Су-57 - успех российской промышленности или пропагандистская акция?»