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Гиперзвуковой «Циркон» запустят из-под воды

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К-560 «Северодвинск»
К-560 «Северодвинск».
Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

После четырех-пяти запусков с фрегата «Адмирал Горшков» проекта 22350 перспективная гиперзвуковая ракета «Циркон» будет испытана из подводного положения с головной атомной подлодки К-560 «Северодвинск» проекта 885 (шифр «Ясень»), сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его словам, изначально из подводного положения «Циркон» планировалось испытывать с головной субмарины К-561 «Казань» проекта 885М (шифр «Ясень-М»), однако такие планы были пересмотрены из-за затянувшихся испытаний данной субмарины.

В январе с фрегата «Адмирал Горшков» был впервые запущен «Циркон».

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин заявил, что в стране ведутся работы по «приземлению» «Циркона».

В мае того же года агентство со ссылкой на источник сообщило, что сдача в 2019 году Военно-морскому флоту России субмарины К-561 «Казань» откладывается из-за необходимости доработки вспомогательных систем.

В феврале 2019 года Путин заявил, что «Циркон», «способный поражать как морские, так и наземные цели», будет иметь скорость девять чисел Маха и дальность полета более тысячи километров, а оружие получат действующие и строящиеся надводные и подводные корабли, в том числе создаваемые под ракеты «Калибр».

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Казань АПЛ
Северодвинск АПЛ
Циркон-С 3М22
Персоны
Путин Владимир
Проекты
22350
885 Ясень
ГЗЛА
Калибр КР
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