В Сирии, российские броневики демонстративно прошли по району, который контролируют американцы

Многочисленная колонна российских бронеавтомобилей направилась в северо-восточную часть Сирии, через районы, где уже на протяжении долгого времени хозяйничают американцы. Об этом во вторник сообщил источник близкий командованию Сирийской арабской армии(САА).

Подразделение военной полиции ВС РФ на 20 броневиках проследовало маршем по магистрали М-4 (по участку этой автотрассы, соединяющему Алеппо и Хасаку) в восточном направлении. Задача российских военных – разместить свой опорный пункт в приграничном городе Аль-Дарбазийа в провинции Аль-Хасака, сообщает источник. Через данный населенный пункт проходит дорога, ведущая в Турцию, здесь же располагается пограничный контрольно-пропускной пункт. Эта колонна должна была пройти через населенный пункт Тель-Тамр, где накануне произошла недружественная встреча россиян и американцев. Возможно, таким образом, Минобороны РФ провело демонстрацию силы, чтобы слегка успокоить пыл своих коллег из США.

В ходе марша колонна проходила места, где располагаются блокпосты других подразделений российской военной полиции. Арабские СМИ отмечают рискованность действий российских военных, поскольку развертывание сил военной полиции РФ происходит в района находящихся под контролем войск США и период, когда между Москвой и Вашингтоном происходят жаркие дискуссии из-за наступательных действий САА и шиитского ополчения в провинции Идлиб.

Напоминаем, что стычки (не переходящие в вооруженное состояние) между военными патрулями России и Америки на северо-востоке Сирии происходят, практически, постоянно. Не далее как в понедельник, войсковой наряд армии США воспрепятствовал прохождению патруля российской военной полиции(ВП) через один из перекрестков в районе города Таль-Тамр. Причем россияне продвигались по рутинному маршруту в направлении своей базы, дислоцированной в городе Камышлы. Противостояние «партнеров» ограничилось словесной дискуссией. Американцы настояли на своем и россиянам пришлось отступить, дабы не провоцировать коллег на решительные действия с применением оружия.

Патруль ВП РФ вынужден был изменить маршрут движения и выбрать обходной путь.

Кстати, о событиях в Идлибе. Российское Минобороны все же признало, что турецким дронам удалось уничтожить в Идлибе два зенитных ракетно-пушечных комплекса Панцирь-С1, но именно два, а не восемь, как утверждают в Анкаре.

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО