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Независимое военное обозрение

Американские подводные лодки нагло осваивают «советскую» Арктику

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Российская военная база "Арктический трилистник" на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
Российская военная база "Арктический трилистник" на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий

Американские субмарины хозяйничают там, где раньше безраздельно властвовал только российский (то есть – СОВЕТСКИЙ, извините за неточность) подводный флот. Российские ветераны – подводники с возмущением отмечают этот факт и вспоминают о подледных походах советских атомных субмарин и отмечают, что современные российские экипажи АПЛ этим похвастаться не могут.

На сайте ВМС США появилось сообщение о начале плановых учений Ice Exercise (ICEX) 2020. Это трехнедельное мероприятие, которое проходит раз в два года и дает возможность американским подводникам оценить свои оперативные возможности в Арктике, а заодно – продемонстрировать Москве свою силу. Две атомные субмарины, входящие в программу превентивного «Молниеносного глобального удара»: АПЛ класса Seawolf – USS Connecticut (SSN 22), дислоцируется на базе подводного флота ВМС США в порту Бремертона, штат Вашингтон и подводная лодка класса Seawolf – USS Toledo (SSN 769) приписана к базе ВМС США в порту Гротона, штат Коннектикут, совершат несколько подледных переходов в акватории Северного Ледовитого океана с выходом на Северный полюс и в другие районы в том числе – ранее принадлежавшие СССР. «Подводные силы Соединенных Штатов действуют в Арктике в течение десятилетий, поскольку наш военно-морской флот призван защищать суверенные права Соединенных Штатов, и ожидается, что подводные силы будут играть большую роль в нашей системе обороны Арктики. Такие учения, как ICEX 2020, дают нам возможность обучать и интегрировать подводный домен именно в нашу арктическую оборону», – сказал командующий подводным флотом ВМС США вице-адмирал Каудл. Помимо переходов и всплытий из подледного положения (и наверняка будут отработаны учебные пуски баллистических ракет) американские экипажи планируют разбить временный лагерь Seadragon прямо на льду. Помимо рутинной, чисто практической работы, связанной с деятельностью моряков подводников, данная акция, вероятно, является пробой действия десанта. Поскольку он не может быть многочисленным, берусь предположить, что это действие может относится к работе Сил специальных операций. Кстати, вице-адмирал, походя, заметил, что к настоящему времени ВМС США провели в Арктике боле 100 учений различного уровня.


Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО

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Страны
Россия
США
Проекты
2020-й год
Los Angeles
Арктика
Военные учения
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1 комментарий
№1
12.03.2020 09:54
,,Толедо" - ПЛ типа ,,Лос-Анджелес".
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