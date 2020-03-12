Американские подводные лодки нагло осваивают «советскую» Арктику

Американские субмарины хозяйничают там, где раньше безраздельно властвовал только российский (то есть – СОВЕТСКИЙ, извините за неточность) подводный флот. Российские ветераны – подводники с возмущением отмечают этот факт и вспоминают о подледных походах советских атомных субмарин и отмечают, что современные российские экипажи АПЛ этим похвастаться не могут.

На сайте ВМС США появилось сообщение о начале плановых учений Ice Exercise (ICEX) 2020. Это трехнедельное мероприятие, которое проходит раз в два года и дает возможность американским подводникам оценить свои оперативные возможности в Арктике, а заодно – продемонстрировать Москве свою силу. Две атомные субмарины, входящие в программу превентивного «Молниеносного глобального удара»: АПЛ класса Seawolf – USS Connecticut (SSN 22), дислоцируется на базе подводного флота ВМС США в порту Бремертона, штат Вашингтон и подводная лодка класса Seawolf – USS Toledo (SSN 769) приписана к базе ВМС США в порту Гротона, штат Коннектикут, совершат несколько подледных переходов в акватории Северного Ледовитого океана с выходом на Северный полюс и в другие районы в том числе – ранее принадлежавшие СССР. «Подводные силы Соединенных Штатов действуют в Арктике в течение десятилетий, поскольку наш военно-морской флот призван защищать суверенные права Соединенных Штатов, и ожидается, что подводные силы будут играть большую роль в нашей системе обороны Арктики. Такие учения, как ICEX 2020, дают нам возможность обучать и интегрировать подводный домен именно в нашу арктическую оборону», – сказал командующий подводным флотом ВМС США вице-адмирал Каудл. Помимо переходов и всплытий из подледного положения (и наверняка будут отработаны учебные пуски баллистических ракет) американские экипажи планируют разбить временный лагерь Seadragon прямо на льду. Помимо рутинной, чисто практической работы, связанной с деятельностью моряков подводников, данная акция, вероятно, является пробой действия десанта. Поскольку он не может быть многочисленным, берусь предположить, что это действие может относится к работе Сил специальных операций. Кстати, вице-адмирал, походя, заметил, что к настоящему времени ВМС США провели в Арктике боле 100 учений различного уровня.

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО