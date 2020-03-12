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Независимое военное обозрение

Боевые военные корабли РФ направляются в Средиземное море

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Сторожевой корабль "Ярослав Мудрый".
Сторожевой корабль "Ярослав Мудрый".
Источник изображения: Пресс-служба ЗВО по Балтийскому флоту

Военная охрана трубоукладчика газопровода «Северный поток-2»

6 марта сторожевой корабль Балтийского флота «Ярослав Мудрый» вышел по маршруту трубоукладчика «Академик Черский», который находился у берегов острова Шри-Ланка около 3 дней, начиная с 3 марта, а затем направился к Средиземному морю и Суэцкому каналу. Судно «Газпрома», которое способно достроить «Северный поток-2», идет под военной охраной из Индийского океана, где СКР «Ярослав Мудрый», по сообщениям военного ведомства России, выполняет задачи антипиратской вахты.

По информации Министерства обороны РФ, «Ярослав Мудрый» прибыл в столицу Шри-Ланки Коломбо 4 марта. За время стоянки экипаж пополнил запасы воды, топлива и продовольствия и осуществил технический осмотр корабля. После завершения захода, который продлился до 6 марта, сторожевой корабль отправился к Аденскому заливу, где его ждали судно обеспечения танкер «Ельня» и буксир «Виктор Конецкий». «Ярослав Мудрый» и боевые корабли должны обеспечить безопасность прохождения трубоукладчика «Газпрома». Аденский залив имеет плохую славу в связи с нападениями сомалийских пиратов, орудующих у африканского берега Индийского океана. Российские корабли вынуждены отключать автоматическую идентификационную систему - АИС, чтобы во время нахождения в заливе их нельзя было обнаружить.

EADaily сообщает, что Суэцкий канал станет транзитной точкой «Академика Черского» на пути в Балтийское море. «Северный поток-2» прокладывается от побережья Российской Федерации через Балтийское море до Германии в обход Украины, Белоруссии, Польши и ряда других транзитных стран. Трубоукладчик после запланированного ремонта, установки сварки и технологического оборудования будет готов к работе на газопроводе и производительность его должна увеличиться до 120-160 стыков в сутки, то есть будет возможна укладка труб от полутора до двух километров в течение 24 часов. Иностранные суда из-за введенных санкций достройкой заниматься не рискуют.

«Ярослав Мудрый» проекта 11540 «Ястреб» (при закладке получил название «Неприступный») является сторожевым кораблем (по классификации НАТО – фрегатом) Балтийского флота ВМФ России. Он предназначен для поиска, обнаружения и слежения за подводными лодками противника, для обеспечения противокорабельной и противолодочной обороны боевых кораблей и судов в море, нанесения ударов по кораблям и судам в море и базах, поддержки боевых действий сухопутных войск, обеспечения высадки морских десантов и решения других задач.


Ирина Дронина

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Страны
Белоруссия
Германия
Индия
Мали
Польша
Россия
Сомали
Украина
Шри-Ланка
Продукция
Ярослав Мудрый
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
11540 Ястреб
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