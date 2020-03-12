ВС Марокко, предположительно, получили китайские РСЗО AR2

ЦАМТО, 11 марта. По информации Al Watan Voice, Вооруженные силы Марокко получили дополнительную партию реактивных систем залпового огня AR2 китайского производства, представляющих собой экспортную версию РСЗО PHL-03.

Командование ВС Марокко пока данную информацию не подтверждает.

По данным Armyrecognition.com, на вооружении ВС Марокко уже имеется один дивизион AR2 в составе 36 боевых машин.

Как сообщал ЦАМТО, 300-мм РСЗО AR2 (китайское обозначение PHL-03 / "Тип-03") была разработана NORINCO на базе системы А-100 (аналог российской РСЗО 9А52 "Смерч") в 2004-2005 гг.

Боевая машина AR2 выполнена на шасси автомобиля WS-2400 с колесной формулой 8х8. Артиллерийская часть включает пакет из 12 трубчатых направляющих. Расчет боевой машины состоит из четырех человек. Боевой вес РСЗО составляет 42 т, максимальная скорость – 60 км/ч, запас хода по топливу – 650 км. Для устойчивости при стрельбе РСЗО оснащена четырьмя гидравлическими опорами.

В комплект боеприпасов входят три типа неуправляемых РС: BRE2, BRC3 и BRC4. РС BRC4 с кассетной боевой частью, состоящей из 414 кумулятивно-осколочных суббоеприпасов, и BRE2 с фугасной БЧ массой 190 кг позволяют поражать цели на дальностях от 60 до 130 км. Управляемый 300-мм РС BRE3 оснащен системой инерциальной/GPS навигации и обеспечивает высокоточное поражение целей на тех же дальностях. Заряжание боевой машины осуществляется при помощи ТЗМ на аналогичном шасси, оборудованном гидравлическим грузоподъемным устройством и досылателем.