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Военное обозрение

В Сети появилось видео всплытия американской субмарины в Арктике

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Источник изображения: topwar.ru

В Сети появилось видео всплытия американской подводной лодки USS Toledo SSN-769 в Арктике. Ролик размещен на официальном канале ВМС США на YouTube.

Американский флот разместил видео всплытия атомной субмарины Toledo в Арктике в рамках учения ICEX 2020. На видео, снятом со стороны, видно, как рубка субмарины проламывает лед, после чего с нее спускается экипаж, который начинает выпиливать куски льда с корпуса подлодки. В описании ничего не говорится, но возможно, что субмарина просто застряла, как это было в прошлом году с американской и британской субмаринами.

Ранее сообщалось, что ВМС США начали учения Ice Exercise (ICEX) 2020, в которых задействованы атомные субмарины ВМС США. По имеющейся информации, учения будут идти три недели, в течении которых атомные подводные лодки США отработают несколько задач, в том числе и всплытие на Северном полюсе.

Данное видео прокомментировал экс-начальник главного штаба ВМФ РФ (1998-2005 годы) адмирал Виктор Кравченко. По его словам, всплытие подлодок во льдах является непростой операцией, но уже давно освоенной, причем первопроходцами в этом были советские военные.

Ну, всплыла она и всплыла… Ничего сверхъестественного в этом нет, мы это тоже давно освоили

- заявил адмирал.

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