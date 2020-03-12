В Турции вновь муссируют слухи об «уничтоженных» ЗРПК «Панцирь»

Заявления руководства Турции об уничтожении турецкими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) восьми сирийских зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» не соответствуют действительности. Об этом заявили в Министерстве обороны России.

«Представленные главе Турецкой Республики оценки боевой эффективности применения ударных БПЛА в провинции Идлиб, якобы сумевших уничтожить восемь сирийских ЗРПК «Панцирь», не соответствуют действительности и являются более чем преувеличением», - подчеркнули в российском военном ведомстве.

По данным Минобороны России, основные силы и средства ПВО сирийских вооружённых сил, в том числе «Панцири», были сосредоточены, в основном, в районе Дамаска. В районе же Идлибской зоны деэскалации сирийские войска прикрывали всего четыре «Панциря». «В результате массированных атак турецких ударных БПЛА получили повреждения два сирийских ЗРПК «Панцирь». В настоящее время завершается их восстановление», - уточнили в Минобороны.

В последние дни в Турции вновь принялись указывать на «новую военную доктрину» Анкары, связанную с «эффективным» применением ударных дронов ВС Турции на северо-западе Сирии. Помимо прочего, утверждалось, что системы радиоэлектронной борьбы Турции сыграли «жизненно важную роль», позволив турецким беспилотникам уничтожить сирийские системы ПВО, несмотря на закрытие российской группировкой сил и правительственными войсками Дамаска воздушного пространства над Идлибом.

Говорится об «эффективном уничтожении» с помощью ударного дрона ЗРПК «Панцирь-С1» российского производства, состоящего на вооружении сирийской армии.

Турецкий эксперт по оборонной промышленно Бахри Мерт Демирель, заявил, что «Панцирь» не смог выполнить свою миссию в Сирии, потому что Турция вела очень серьёзную радиоэлектронную борьбу и развернула радиолокационные системы, включая KORAL, для перехвата и обмана радиолокационных систем противника.