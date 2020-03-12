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Российская газета

Видео: Су-34 использовали способ бомбежки "в окно"

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Под Воронежем завершились полковое учение фронтовой авиации. По плану тренировки бомбардировщики Су-34 перелетели на оперативный аэродром в Тверской области, выполнив по дороге дозаправку в воздухе, затем подвесили бомбы и отправились на сложное боевое задание.

Экипажам предстояло преодолеть систему ПВО противника, отбиться от его истребителей, а затем поразить бомбами заглубленные командные пункты и другие инженерные сооружения неприятеля. Задачу летчикам осложняли помехи, выставленные комплексами радиоэлектронной борьбы.

- Бомбардировщики проходят зону слежения радаров на малой высоте, затем сбрасывают бомбы и резко набирают высоту, чтобы уйти от наземных средств ПВО. При этом точность попаданий возрастает до пяти метров. По сути Су-34 вышли на уровень поражения целей "в окно", - рассказали в пресс-службе Западного военного округа.

В качестве оппонентов выступили зенитные системы С-300, истребители Су-30СМ, перехватчики МиГ-31БМ, системы РЭБ. тренировке задействовали более 15 самолетов и порядка 600 военнослужащих.


Антон Валагин (Воронеж)

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