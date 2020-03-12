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Российская газета

Появилось видео крушения пакистанского F-16 на репетиции парада

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Истребители F-16C и F-16D
Истребители Lockheed Martin F-16C и F-16D Block 52+ из состава 5-й эскадрильи ВВС Пакистана. Шахбаз, 2011 год.
Источник изображения: ВВС Пакистана

В районе Исламабада потерпел крушение истребитель ВВС Пакистана F-16. Пилот успел катапультироваться и выжил после авиакатастрофы. Об этом сообщает газета The Express Tribune.

По данным военного ведомства Пакистана, самолет выполнял тренировочный полет в рамках подготовки к военному параду ко Дню Пакистана, который отмечается 23 марта.

Истребитель упал в районе Шакарпарьян и после крушения загорелся. Информация об ущербе и пострадавших не сообщается.

Издание отмечает, что F-16 является основным истребителем пакистанских ВВС и неоднократно модернизировался.

Отметим, что с момента начала эксплуатации самолета в 1974 году было зафиксировано 671 крушение F-16 Fighting Falcon. В них погибли 208 пилотов и 98 человек, оказавшихся в зонах падения самолета.


Николай Грищенко

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  • В новости упоминаются
Страны
Пакистан
Продукция
F-16
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