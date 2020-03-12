«Это преувеличение»: в России не верят словам Эрдогана о «Панцирях»

Минобороны опровергло информацию об уничтожении «Панцирей» в Идлибе

Минобороны России опровергло предоставленные президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану сведения об уничтожении восьми сирийских ЗРПК «Панцирь». По данным ведомства, пострадали всего две системы, но их уже почти отремонтировали. При этом, как сообщают СМИ, Анкара уже начала отводить свои вооружения с наблюдательных пунктов в Идлибе согласно соглашениям, достигнутым 5 марта.

Представленные президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану сведения об уничтожении восьми сирийских зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь" не соответствуют действительности, сообщили в Минобороны России. В военному ведомстве такую информацию назвали "более чем преувеличением".

Российские военные уточнили, что основные средства ПВО Сирии, в том числе "Панцири", сосредоточены прежде всего в районе Дамаска.

При этом в Идлибе правительственные силы прикрывали только четыре ЗРПК, отметили в министерстве.

Как сообщили в ведомстве, в результате массированной атаки турецких дронов повреждения получили только два "Панциря", причем военные уже почти восстановили их.

Накануне после возвращения из Брюсселя Эрдоган сообщил журналистам, что турецкие вооруженные силы уничтожили восемь «Панцирей» в Сирии, передавал CNN Turk. Глава Турции уточнил, что комплексы были развернуты в провинции Идлиб, где с февраля продолжает накаляться конфликт между сирийскими и турецкими военными. Эрдоган отметил важность этих ЗРПК для сирийских войск.

Незадолго до этого агентство Bloomberg со ссылкой на руководителя программы по изучению экстремизма и контртерроризма американского Института Ближнего Востока Чарльза Листера сообщало, что Анкара проводит в Сирии воздушные операции исключительно с помощью беспилотников. Листер разместил в своем Twitter видеозапись с моментом уничтожения дроном комплекса «Панцирь С1». Эксперт подчеркнул, что до сих пор такое удавалось только Израилю.

Вместе с тем РИА «Новости» со ссылкой на источник сообщает, что 10 марта турецкая сторона начала отводить свои вооружения с наблюдательных пунктов в Идлибской зоне деэскалации. Как уточнил собеседник агентства, Анкара выполняет заключенное 5 марта соглашение и постепенно отводит тяжелое вооружение со своих пунктов в Идлибе.

Это соглашение удалось заключить по итогам переговоров Эрдогана с российским президентом Владимиром Путиным.

В совместном документе по итогам встречи прописано прекращение боевых действий с 6 марта, создание коридора безопасности шириной в 6 км к северу и югу от трассы М4 в Сирии.

Что касается «Панцирей», они не впервые за последнее время становятся объектом нападения со стороны Анкары. В конце февраля министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что в результате массированного удара по позициям правительственных войск Сирии в Идлибе турецкая армия уничтожила комплексы «Бук» и «Панцирь», 23 танка, столько же полевых и самоходных орудий, а также пять вертолетов.

По словам министра, удары наносили артиллерия и беспилотники в ответ на нападение сирийских ВВС на позиции турецких военных в Идлибе 27 февраля, в результате которого погибли 33 солдата и еще 32 получили ранения. Акар заверил, что Россия, поддерживающая Дамаск, была проинформирована о дислокации сил Турции в Идлибе, хотя Москва это отрицает.

На следующий день после заявления главы турецкого оборонного ведомства в Twitter канала clashreport появилось видео уничтожения Турцией ЗРПК «Панцирь-С1» российского производства в северо-западной части Сирии.

Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь С1» разработали в конструкторском бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова. Его приняли на вооружение в России в 2012 году. Система ПВО способна вести огонь как по воздушным, так и по наземным целям.

Эти комплексы неоднократно отражали атаки дронов на авиабазу Хмеймим в Сирии, где находятся российские ВКС.

В январе в «Ростехе» сообщили, что «Панцирь» получил новую гиперзвуковую ракету, способную развивать скорость до пяти махов.

В сирийской провинции Идлиб напряженная обстановка сохраняется с середины февраля. Тогда боевики при поддержке турецкой артиллерии начали наступление в районе селения Найраб и попали под удары российских ВКС. После этого Эрдоган потребовал от Дамаска, чтобы сирийская армия, занявшая почти половину Идлибской зоны деэскалации, к концу февраля должна вернуться за линию турецких наблюдательных постов. В противном случае президент Турции пригрозил началом в регионе новой военной операции.

Лидия Мисник